洗澡拆門擲雞蛋 蔡元培堂「玩得癲」

市場學系三年級的唐同學稱，知道蔡元培堂有人玩麵粉，又有人會向生日的宿生淋水，他形容該舍堂「一向都好yo（意指活躍）」。唐又說，涉事宿舍宿生曾在生日的同窗洗澡時拆去其廁所門，然後重新安裝，但不明箇中原因。生物系三年級蕭同學表示，宿舍內有人會向其他宿生淋水，又認為蔡元培舍堂的宿生一向「玩得癲」；蕭同學稱玩麵粉可以接受，但認為宿生不應玩火。

就讀傳理學院的李同學過往3年為蔡元培堂宿生，他表示，在宿舍慶祝生日除了灑麵粉外，宿生亦曾將汽球藏於蛋糕內、擲雞蛋、玩水等，強調並無惡意，純粹「for fun」。

舍監：以後加強巡查

麥勁生則稱，任何構成危險的行為都一定會禁止，但條例不會仔細寫明不准撒麵粉，以後會加強舍堂教育及保安巡查，亦會提醒學生注意安全。據了解，校方會向駐層學長（hall tutor）及宿生會講解玩麵粉的危險。