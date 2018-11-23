火源遇氧氣 密室一觸即發 專家：食用粉末燃點低易爆炸

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士說，粉末體積雖然小，但潑灑分散，暴露於空氣時的表面積很大，只要於密閉空間內有火源，物質表面受熱氣化後，再與氧氣混合被高速燃燒時，火焰和熱力透過氣流急速傳遞，便可能引發爆炸；而其中粘米粉、麵粉、粟粉等食用粉的成分主要為碳水化合物，因燃點（burning point）相對低，被潑灑時會更容易引起爆炸。

忌用水滅火 應輕蓋火源隔絕空氣

湯兆昇亦指當塵爆發生時，用水救火可能有危險，若水量不足，水分會被急速蒸發膨脹，進一步帶動粉末，令爆炸範圍更廣，而用風吹亦會有同樣風險，因此較適宜把火源輕輕蓋上，令它與空氣隔絕。

香港消防主任協會義務秘書鍾志剛表示，如遇到粉塵引起的火警或爆炸，應盡快蹲下，因蹲下的姿勢能將人的表面面積縮到最小，而火會往上蔓延。另外亦應盡量找物件如桌椅遮擋身體，避免與熱源接觸。鍾形容粉塵引起的爆炸是「一剎那」，除非有易燃物被點燃導致火警蔓延，否則粉塵引起的火警會在短時間內熄滅。