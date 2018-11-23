點燭撒麵粉釀塵爆 浸大生12傷 宿舍慶生 目擊者：瞬間一爆 火衝天花板

明報記者

4人留院 2人二級燒傷

正在韓國開會的浸大校長錢大康，昨晚趕回港並到3間醫院探望4名留院學生，他表示4人精神狀况良好，他們的家人亦有到醫院探望。他已請受傷同學先好好休息，注意身體，暫時毋須為學業和考試擔心。

事發昨凌晨1時許，位於九龍塘浸會大學學生宿舍偉倫樓南座12樓蔡元培堂的多用途活動室內，20多名學生正辦生日會，為4、5名於11月生日的同學慶生，其間懷疑有學生於蠟燭火種未熄滅時灑麵粉，引起粉塵爆炸，導致4男8女學生受傷，他們年齡介乎18至23歲，大部分人手腳及面部燒傷，其中兩男女學生二級燒傷，現場麵粉四濺。據悉，學生共準備了6包、每包600克的麵粉潑灑。大批消防及救護員到場救援，流動醫療車到場協助，醫護人員替傷者包紮，部分人身上仍沾有麵粉，傷者分別送往廣華醫院、伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院。

男生手腳面燒傷面積19%

捧蛋糕女生10%燒傷

據了解，傷勢較重的21歲女學生陳曉琳於事發時捧着蛋糕，意外中手、腳和面部二級燒傷，燒傷面積10%，情况一度嚴重，經治理後轉為穩定，留醫伊利沙伯醫院；另一傷勢較重的21歲男同學周俊甫同樣手、腳和面部二級燒傷，燒傷面積19%，經治理後轉往威爾斯醫院留醫，另有兩名女生輕微燒傷仍留醫，其他傷者已全數出院。

至昨早校方派清潔工清理該多用途活動室，又派保安看守涉事樓層。本報記者接觸到其中一名有參與派對的男學生，他目睹事發過程：「合照數到『3』時，後排同學灑粉，一瞬間就爆了一下，火冒得很高，接近天花板，但也只是一下而已」。他說所有參與者都知道會灑麵粉，「灑粉是因為過去也有這樣的慶生方式，偶爾慶生會灑粉助興」，事發時並無點燃其他物品，現場無爆炸聲，火勢自行熄滅。

男學生稱事發前見到活動室內有4盤麵粉，本來買了很多包麵粉，他慶幸當時「沒有全部拆開使用」，並指昨日是為所有11月生日的同學慶祝，來自不同年級及學系。他續稱，傷勢最重的女學生當時雙手捧着點燃蠟燭的蛋糕，部分前排同學頭髮遭燒着，自己站在較後位置，故只是手部輕微燒傷，昨晨已出院。

校方財政支援 暫不採紀律程序

校長錢大康稱，學生貪玩不要緊，但一定要提高安全意識。浸大發言人表示，學生事務處正為同學提供協助，校方會調查事件起因。浸大學生會向校方了解，稱校方會就事件向有需要學生提供財政支援，包括協助處理保險事宜，另會為有需要同學提供心理輔導，校方暫時不會採取紀律程序行動，首要處理學生情况。

教育局長楊潤雄說，昨早已透過院校向受傷同學表達慰問，希望他們早日康復。就今次事件，他指得悉浸大會繼續協助學生，亦考慮是否跟進有關方面的管理問題，以保障學生安全。楊稱希望學生能夠在慶祝場合充分考慮自身安全，避免參與危險活動。

2015年台灣八仙樂園發生塵爆慘劇，主辦單位疑在「彩色派對」活動中潑灑以玉米澱粉及食用色素製作的色粉，引發粉塵爆炸，造成15死400多人受傷，傷者包括6名港人。

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