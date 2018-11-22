陳茂波：若樓市下行 考慮調整按揭成數 陳帆稱樓價仍脫節 現無意減辣

差餉物業估價署資料顯示，本港樓價指數自7月錄得394.8點的歷史最高位後，已連續兩個月輕微回落，至9月份錄得388.8點，兩月累計跌約1.5%。商界立法會議員林健鋒昨提出質詢，指利率逐步升，加上中美貿易摩擦升溫，樓市近月或進入下行周期，詢問政府會否研究放寬按揭成數及樓市辣招，令市民更易「上車」。

樓價10年升兩倍 過去兩月只跌1.5%

陳帆說，雖然近月私樓價格及成交量有所回落，但房屋供求仍失衡，樓價水平仍與市民負擔能力脫節，今年第三季市民置業負擔比率高達74%，遠高於過去20年長期平均數的44%。他強調政府現無意放寬或取消辣招，以免向市場發出錯誤信息，令樓市再度升溫。

他續稱，若確定樓市進入下行周期，金管局會考慮適當放寬逆周期監管措施，但樓價自2008年起升逾兩倍，過去兩個月只累計跌約1.5%，未能確認進入下行周期；又指樓價受經濟環境、利率、房屋供求等因素影響，難衡量個別措施對樓價影響。政府會密切監察樓市走勢，適時採取措施，確保樓市穩健。

陳茂波昨在北京稱，若確定樓市進入下行周期，金管局會考慮在按揭成數方面作適當調整，但目前政府仍在觀察樓市調整，又提到2015年9月底至2016年3月的半年期間，樓市曾下調約11%。金管局總裁陳德霖本月初曾稱，需時觀察樓市上升周期是否已逆轉，重申是否「減辣」言之尚早。

地產及建造界議員石禮謙昨在立法會斥責陳帆是「二手樓殺手」，批評辣招令二手樓市場死亡，「2010年二手樓（成交量）大約有12、13萬，去年二手樓跌到多少？係跌到4萬幾5萬（成交量）」。亦有議員問樓價跌至哪個水平政府才會「減辣」，陳帆重申政府有監察機制，適當時期會有措施，現階段不宜公開。

石禮謙斥陳帆「二手樓殺手」

城市大學建築科技學部高級講師潘永祥表示，調整辣招涉稅項變化，是重大政策調整，現樓市只是輕微回落，政府不應因此貿然放寬或取消辣招。他認為，若樓市持續最少半年下調，累計下調幅度超過10%或以上，才較能判斷樓市進入下行周期。

民主黨立法會議員尹兆堅認為，現時樓市只輕微回落兩個月，未有充足證據支持已進入下行周期，認為政府目前要「不變應萬變」；又指樓市過往10年整體保持升勢，「現階段有人叫『減辣』都不知道是什麼邏輯」，並稱樓市已消化政府的辣招影響，而過去兩月樓市下調與中美貿易戰、預期利率上升等因素有關。