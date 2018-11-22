放射科8%醫生離職 醫局研AI輔助診斷

法律問題 擱置傳X光片海外診斷

據悉，醫管局過去曾研究將X光片傳至海外作初步診斷，但因擔心法律責任問題而未能成事。

面對今次接連漏診，醫管局正積極研究引入AI，消息指AI等其他渠道只會作輔助，提供多一重篩選，並為醫生提供初步建議，不會完全取代人手，最終都要由醫生判斷，另設系統只為減低風險。負責調查今次3宗事故的根源分析委員會需探討引入AI是否可行，日後若落實引入，先要在歐美地區尋求已通過驗證的AI診斷系統。

流失僅次眼科 副顧問醫生離職18.6%

根據立法會財務委員會文件，2016/17和2017/18年（截至2017年底），醫管局放射科醫生的離職率分別為5.2%和8%，該兩年醫管局整體醫生離職率為5.1%和5.9%。2017/18年放射科醫生更是離職率第二高的專科，僅次於眼科。過去兩個年度放射科高級醫生或副顧問醫生的離職率，均達到雙位數，分別為10.1%和18.6%。