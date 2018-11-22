3 院不察X光陰影 漏診腫瘤肺癌 瑪麗三度看漏 病人延遲診治兩年10月

成立委員會查有否系統問題

醫管局極度關注上述不尋常情况，就此成立「根源分析委員會」。據悉，委員會將調查是否出現系統問題，並會研究加強培訓前線醫生。消息稱涉事個案不是由放射科醫生檢視X光片，而是由臨牀醫生負責，而3名病人均年老，其中一人已八旬，肺片已花，陰影不易察覺，該局正研究引入人工智能協助分析X光報告（見另稿）。

醫管局昨公布3間醫院看漏3名病人X光片異常。瑪麗醫院自2016年起安排涉事病人接受恒常肺部X光檢查，但三度沒察覺肺部有異常陰影，病人上月因胃部不適到律敦治醫院，始發現肺陰影，懷疑屬惡性腫瘤。瑪嘉烈醫院則兩度沒察覺病人右肺陰影，病人本月因跌倒入院，肺積水化驗報告確診肺癌。至於威院則沒發現病人左肺陰影，病人本月因膽囊炎入院始確診轉移性肺腫瘤（見表）。

醫管局：非常不尋常 從未試過

醫管局消息稱，接連在一周內接到3宗同類個案呈報是「非常不尋常」、「從來未試過」。3院已分別向病人及家屬交代及道歉，醫管局稱根源分析委員會的調查工作會有相關專科委員會派代表參與，8星期內完成及公布結果。

臨牀醫生指一年可令「一期變二期」

對於肺癌延診影響，臨牀腫瘤科專科醫生陳少康稱不能一概而論，以數月或以年計，病人最初小腫瘤會變更厚、更難根治，甚至到末期，亦有可能令癌細胞擴散。他稱，一年內可令病人由「一期變二期」，變成術後需加上輔助治療；「即使切除腫瘤亦打了折扣」，腫瘤範圍更大，代表需切除的位置更多，病人術後會有更多後遺症，如「條氣可能會差點」。中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦說，若病人因其他病徵照X光，醫生未必着重肺部，「若陰影只有1cm咁大，有可能睇漏較細地方」，公院亦不是每宗個案皆由放射科醫生看X光報告。

關注病人權益的香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌相信，今次有可能是醫療流程有問題，瑪麗及瑪嘉烈多次沒發現問題，即接連有醫生出錯，醫生工作上有因循心態，感到「之前無事，那就無事」。他稱，不少人照X光後，覆診才取X光片，並由另一醫生跟進，過程中或沒人跟進X光片，引致事故。

除了上述個案，將軍澳醫院7月公布無跟進檢查報告令病人延診4年，腫瘤增大；廣華醫院9月公布因沒跟進肺葉有陰影的報告，病人遲近1年才確診肺癌。

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