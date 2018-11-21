展亮重置擬職訓局續營運 羅致光：加強版訓練中心

【明報專訊】職業訓練局轄下為殘疾人士提供就業及技能培訓的觀塘展亮技能發展中心，因政府需興建公務員學院等設施，中心將於2021年第四季停止運營並需重置。勞工及福利局長羅致光昨表示，希望糅合展亮中心及綜合職業訓練中心的優點，令重置後的中心成為「加強版」的綜合職業訓練中心，並將與職訓局磋商新服務模式，若達成共識，相信毋須再為新中心營運者招標。
立法會福利事務委員會昨日召開特別會議討論事件，勞工及福利局長羅致光否認今次是「殺校」，重申有重置安排，希望在市區重置中心，但需在諮詢地區人士後才可公布詳情。他透露，局方未來會與職訓局磋商新的服務模式，若達成共識，相信社會福利署毋須再為新中心招標，未來仍可由職訓局繼續營運。他說希望可在明年中確定新中心的營運者。
職訓局歡迎 盼局方交代新服務模式
職訓局執行幹事尤曾家麗表示，很高興有機會有條件地延續展亮中心的服務，認為局方的說法正面，並指職訓局願意與勞福局商討，但希望局方提交更多資料，例如交代何謂新服務模式。另有觀塘展亮中心職員向本報表示，對於出現轉機感到開心，現有職員希望能繼續營運新中心，並想盡快知道「加強版」中心詳情，但同時擔心職訓局能否做到「加強版」的要求。
展亮院長：
重建中心與殺校無因果關係
展亮技能發展中心（觀塘）院長陳保龍表示，明白觀塘展亮中心殘破，有需要拆卸重建，但看不到拆卸重建與「殺校」之間的因果關係，又批評局方無諮詢，職員在施政報告公布當日始知事件，「叫同事情何以堪」。他說，觀塘展亮中心除了讓學生讀書，亦提供職業評估服務，設有逾千個評估服務名額，擔心中心結束營運後的服務去向，盼新中心未來可繼續提供評估服務。資料顯示，觀塘展亮中心提供的職業評估服務，會評估特殊教育人士的工作能力、興趣和限制，並指導及協助他們達成目標。