展亮重置擬職訓局續營運 羅致光：加強版訓練中心

立法會福利事務委員會昨日召開特別會議討論事件，勞工及福利局長羅致光否認今次是「殺校」，重申有重置安排，希望在市區重置中心，但需在諮詢地區人士後才可公布詳情。他透露，局方未來會與職訓局磋商新的服務模式，若達成共識，相信社會福利署毋須再為新中心招標，未來仍可由職訓局繼續營運。他說希望可在明年中確定新中心的營運者。

職訓局歡迎 盼局方交代新服務模式

職訓局執行幹事尤曾家麗表示，很高興有機會有條件地延續展亮中心的服務，認為局方的說法正面，並指職訓局願意與勞福局商討，但希望局方提交更多資料，例如交代何謂新服務模式。另有觀塘展亮中心職員向本報表示，對於出現轉機感到開心，現有職員希望能繼續營運新中心，並想盡快知道「加強版」中心詳情，但同時擔心職訓局能否做到「加強版」的要求。

展亮院長：

重建中心與殺校無因果關係

展亮技能發展中心（觀塘）院長陳保龍表示，明白觀塘展亮中心殘破，有需要拆卸重建，但看不到拆卸重建與「殺校」之間的因果關係，又批評局方無諮詢，職員在施政報告公布當日始知事件，「叫同事情何以堪」。他說，觀塘展亮中心除了讓學生讀書，亦提供職業評估服務，設有逾千個評估服務名額，擔心中心結束營運後的服務去向，盼新中心未來可繼續提供評估服務。資料顯示，觀塘展亮中心提供的職業評估服務，會評估特殊教育人士的工作能力、興趣和限制，並指導及協助他們達成目標。