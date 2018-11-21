土地問題影響專才 總領事山頂搬落薄扶林

初創企業SagaDigits成立兩年，公司創辦人陳智銓表示，從菲律賓來港的科技人才，來港僅住300呎單人單位，面積遠較其在當地的住宅面積小，公司要以更高薪酬來彌補其生活上的不足。

人力專家：安全方便低稅賣點

專才子女難爭學額

專才來港的住宿要屈就，但人力資源專家莫家麟指出，低稅率是本港一大賣點，而且本港安全，航空交通方便，只是空氣質素較差，子女教育也是問題，要與本地學生競逐國際學校學額，「不少專才都有家庭，但不似上海、北京或新加坡，他們的小朋友來到香港後卻很難爭到國際學校學位」。

莫又稱，本港公司對海外專才的優待早已漸減，「以前可能有公司在海外專才來港頭一兩年，給他10萬一個月房屋津貼租山頂，又會提供回家鄉的機票。但一兩年後會要求他localized（本地化），不再提供優惠」，海外專才與本地勞工差距收窄，令本港吸引力降低。