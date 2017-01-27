人才排名港跌6位失亞洲榜首 排18遜星洲 瑞士IMD：公共教育投資落後

頭10名歐洲佔9席

「2018年世界人才排名」計算63個國家或地區在培養及吸引人才的排名，首10名中，歐洲佔9席，包括瑞士、丹麥、挪威等。亞洲方面，新加坡稱冠，排13名，香港由去年的12名跌至18名。香港在三大評分指標「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」排名全部下跌，報告稱香港在吸引海外專業人才以維持頂級人才庫方面表現佳，但公共教育投資落後，相關開支只佔本港生產總值3.3%，在世界排名位列56名。

連同今次，新加坡在過去5年有3次表現優於香港，香港則在2016及17年領先。雖然今年香港在「投資與發展人才」及「吸引與留住人才」排31及14名，高於新加坡的34及15名，但本港在「人才準備度」的表現較遜色，排第9名，遠低於新加坡的第2名。在「人才準備度」的12個細項排名中，香港有5個佔優，新加坡有7個佔優，香港在教育制度、科學教育、大學教育等排名等更被新加坡大幅拋離（見表）。

林鄭：不會灰心 政府會跟進

特首林鄭月娥昨早出席行政會議前表示，不會因評級下降而灰心。她說，自己上任後把培育人才放在很高位置，在教育方面投放了83億元經常開支，涵蓋幼教、中小學及專上教育。她表示未完全掌握報告獲取數據的時間，政府會跟進了解，「如果人才培訓未做得好，它給我們更大激勵，要做得更好」。

教育界立法會議員葉建源認為，近年政府增加教育投資，只是追落後，師生比例仍要改善。他指香港的公共教育支出總額排名低，但香港在「教育評估」方面排第3，反映香港教育制度效率高，但香港要為此付上很大代價，「老師很辛苦，其實會有長遠隱憂。在一些發達的地區，教育佔GDP可以超過5%」。他稱香港大學生比例仍低，覺得可再提高。

學者：港STEM剛開始 評級差正常

對於本港「科學教育」不及新加坡，教育大學國際教育與終身學習學系高級講師胡少偉表示，香港近年雖然大力推動STEM教育，但當中的T（科技）及E（工程）卻未包含於小學常識及初中綜合科學課程，「很多時談到STEM都只會是一些活動，或者跟資優教育結合。加上香港在STEM只是剛開始，評級表現差也屬正常」。

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