逾百人聲援 三子黃浩銘庭內祈禱

陳健民：控罪內容不合理 恐致寒蟬效應

開審前庭外人頭湧湧，約200人「打蛇餅」排隊等待取籌入庭聽審，約15分鐘已派籌完畢。9人與支持者揮手後步入庭內，各人被安排坐在犯人欄，「佔中三子」和黃浩銘手搭膊頭一起祈禱。

全部被告在庭上否認控罪，其中鍾耀華表示「何罪之有呢？不認罪」，黃浩銘則稱「我要真普選，雨傘運動無罪，黃浩銘不認罪」。聽審期間，他們多是低頭或看電話，有時更帶笑聊天。當庭上播放以往的訪問片段，片段中陳健民被問及在大學有否受到壓力，他當時回答「沒有，大學相對自由」，各人隨即微笑望向他。

在庭外，近百人觀看熒幕直播審訊，當中有數十人站着，部分人更坐在大堂附近，不少是長者，亦有外籍人士，氣氛平靜。法庭小休時，佔中三子步出庭外，支持者掌聲如雷，並叫他們「加油」。戴耀廷示意大家安靜，與支持者握手、打招呼及聊天。

首天審訊完結後，9人在法院外會見傳媒。陳健民代表各人發言稱，控罪內容不合理，其中合謀罪是以他們公開發言為罪證，威脅香港言論自由，而且涉罪人群牽連甚廣，還可包括佔中糾察、義工及支持者；若控罪成立將產生寒蟬效應。部分被告輪流發言，大多人表示心情平靜，陳健民表示「既來之，則安之」、「於心無愧」。朱耀明提到，法庭上播放他們講述佔中理念的片段，希望在審訊中還原歷史真相。