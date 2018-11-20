控方播片 戴：公民抗命不合法 須非暴力

當日記者會上，朱耀明表示，以敬虔和謙卑的心宣布行動，形容自己內心無恨，反而心懷愛意。他又稱，行動不會打倒任何人，或反抗任何政權，他們將以公民抗命方式，突顯藏在合法制度裏的不公義，若他們能為這一代，或下一代的人爭取更大自由，就算失去自由亦屬微不足道的事。

三子稱目標爭公義制度

戴耀廷則表示，是否參與行動由個人決定，不由任何組織或政黨主導，亦不由任何人帶領，屬自發組合而成。他指將進行4個步驟，分別是簽署誓約、商討日、公民授權程序、公民抗命行動。他形容，他們將如傳道者一樣，積極與不同群體對話，將民主普選、公平、公義等普世價值向港人傳揚，期望最少1萬人參與佔領，又說「公民抗命雖然不合法，但必須絕對非暴力」。

至於陳健民，則表示假如政改失敗，年輕人將變得激進化，中產階級亦會對社會厭倦，故希望此時提出行動。他又指行動目標不是癱瘓整個社會，而是表達爭取普選的決心，假如被捕將不會抵抗，讓警員將他們抬上警車。

控方其後播放三子出席《在晴朗的一天出發》的訪問片段，三子在節目中談及各自分工，當中朱耀明負責行政、組織及聯絡等，戴耀廷和陳健民負責接觸不同界別、計劃運動不同階段的事宜等。