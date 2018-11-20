佔中9人案開審 被告全拒認罪 控方：三子5年前串謀 精心選中環

該案9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，各人均否認串謀犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾等合共6項控罪。

代表控方的資深大律師布思義庭上讀出開案陳辭，由「佔中三子」於2013年3月27日記者會中，發表「讓愛與和平佔領中環」信念書講起，列舉他們其後於不同場合作相關介紹的言論，指三人串謀非法阻礙中環的公眾地方和道路，已干犯「串謀犯公眾妨擾罪」。而在「共同串謀者規則」下，三人須為彼此的言行負責。

指佔中違法 損害公眾以爭普選

控方指「佔領中環」屬違法，透過不合理佔領公眾道路，對公眾造成損害，以達至爭取普選，又指中環作為選址是經過精心計算，透過對城市中心造成阻礙，迫使當局回應訴求；直至2014年12月2日，三人宣布將於翌日向警方自首，他們的串謀行動才結束。

陳淑莊等4人曾號召長期抗爭

至於陳淑莊、邵家臻、張秀賢和鍾耀華，控方指他們於2014年9月27日擔任添美道集會的主持人，並在台上呼籲示威者留守及公民抗命；煽惑其他人透過電話、短訊、社交媒體信息等方式，號召其他人到場；號召帶同食物等資源作長期抗爭；建議示威者進入添美道，以及向示威者建議被捕時如何應對。

控方指，2014年9月27至28日在添美道示威期間，4人伙同犯罪，煽惑示威者作長期或無限期留守，以及號召更多人到場，為對添美道一帶構成更大阻礙，干犯「煽惑他人犯公眾妨擾罪」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」。而「佔中三子」作為「佔領中環」發起人，與陳淑莊等4人伙同犯罪，並煽惑示威者留守，言行同樣干犯上述兩罪。

至於黃浩銘，控方指他於2014年9月28日，透過擴音器煽惑示威者留守馬路，以及號召更多人阻礙道路，干犯「煽惑他人犯公眾妨擾罪」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」。李永達則於同日透過擴音器煽惑示威者佔據夏慤道所有共6條行車線，干犯「煽惑他人犯公眾妨擾罪」。

助理消防區長將講述救護車遭阻

證人方面，控方除傳召警務人員外，將有一名消防處助理消防區長作供，講述2014年9月28日處方接報海富中心1座外有多人受傷，惟救護車駛至分域碼頭街附近時，遭示威者阻擋，最終需改道而行，導致比原定時間慢了約8分鐘。

突然提伙同犯罪 辯方促澄清

代表張秀賢的資深大律師潘熙一度質疑，控方直至陳辭階段，才提及伙同犯罪的元素，要求控方澄清相關原則。布思義則回應，從事實可見，當時其他人站在台上發言時，有被告同樣站在台上，自然地證明各被告有共同目的，屬伙同犯罪。

【案件編號：DCCC480/17】

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