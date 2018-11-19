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2018年11月19日星期一
佔中9人案今開審 控方播片10小時 戴耀廷陳健民擬自辯 「最重要講事實」
黃浩銘偕未婚妻設飯局 鼓勵三子摯愛
英議員動議譴責 張建宗促勿干涉
主審法官陳仲衡 曾處理麥齊光案
明年佔領5周年 戴冀辦大型分享會
田北辰：美憂技術經港轉內地
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黃浩銘偕未婚妻設飯局 鼓勵三子摯愛
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【明報專訊】由首度公布「和平佔中」公民抗命概念，至今日案件開審，已逾5年。「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明均說已做好心理準備，教他們最掛心的，終究是家人與摯愛。
相關字詞﹕
佔中9人案
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佔中9人案今開審 控方播片10小時 戴耀廷陳健民擬自辯 「最重要講事實」
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