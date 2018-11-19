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黃浩銘偕未婚妻設飯局 鼓勵三子摯愛

【明報專訊】由首度公布「和平佔中」公民抗命概念，至今日案件開審，已逾5年。「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明均說已做好心理準備，教他們最掛心的，終究是家人與摯愛。

相關字詞﹕佔中9人案

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