名人教英文：德州脫離美國的神話

作者斬釘截鐵地指出「孤星之州」(Lone Star State) 獨立的機會渺茫。德州曾為獨立共和國，因而有「孤星之州」之稱，州旗和州徽上均有「孤星」圖案。在1861至1865年美國史上最大規模的南北內戰時，南方州份（包括德州）不滿時任總統林肯主張廢除奴隸制，紛紛脫離北方的美利堅合眾國（即美國），成立美利堅聯盟國並武裝起事。戰後1868年「德州訴懷特案」(Texas v. White) 的判辭中，美國最高法院已表明「脫離聯邦只能通過兩種方式 ──『革命』(revolution) 或『各州同意』(consent of the States)」；更指出「德州和其他州份之間的聯盟，就像最初各州之間的聯盟一樣，是完全的、永久的 (perpetual)、不可分割的 (indissoluble)」。Perpetual 解作「永恆的」，如 perpetual fear（長期恐懼）或 perpetual peace（持久和平）；而 indissoluble 則是「牢不可破」的意思，如 indissoluble friendship（牢固的友誼）。因此，德州獨立是「站不住腳的局面」(untenable situation)。Untenable 是「難以繼續的」、「難以捍衛的」的意思，常用於如文中的 untenable situation（無法維持的狀况）和 untenable argument/theory（站不住腳的理論）。

文章續指，不少法律及政治專家均質疑發起公投的目的。柯士甸德州大學教授 Richard Albert 指此舉是在擺「政治姿態」(political posturing)，而非真正的「政策建議」(policy proposal)。Posturing 指「裝腔作勢」、「虛偽的表現或言論」，而 political posturing 則專指「通過缺乏基礎的煽動性言論或行為博得支持」的伎倆。德州共和黨發言人回應指，發起獨立公投純粹是「政綱條款」(platform plank)，代表黨員已進行表決，但結果仍在統計當中，通過與否還需時定奪。Platform 是常見的政治用語，指「政綱」、「綱領」；而 plank 一詞起源於13世紀，當時指「木板、板條」，演變至今在政治上則指政治組織的「政綱條款」、「政策準則」。

其實自1865年聯盟國戰敗及德州於1870年重新加入合眾國後，人們已多次談論再次獨立的可能。但綜觀現實，任何州份脫離美國獨立一事，簡直是天方夜譚。

文︰葉劉淑儀

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