名人教英文：德州脫離美國的神話

【明報專訊】早前,德克薩斯州(德州)共和黨人在州大會上表示希望2023年舉行全民公投,決定該州是否應脫離美國獨立。《新聞周刊》(Newsweek)有題為 "Texas Seceding From U.S. 'Would Mean War, Law Expert Says" 的文章,探討美國州份獨立的歷史背景及可能。