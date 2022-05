名人教英文：俄烏局勢：真假友誼

作者指,印度作為美國盟友之一,沒有「指摘俄羅斯」(point a finger at Russia),只呼籲對烏克蘭布查鎮的暴行展開獨立調查。事實上,印度確有原因「騎牆觀望」(staying on the fence)。印度拒絕與美英等國同一陣線,因而「觸怒美英」(''pulling the lion's tail'')。Sit on the fence 和 twist the lion's tail 均為慣用語 (idiom),前者意思為「態度模稜兩可」;後者本指「觸犯英國」,因英國皇家徽章上有獅子圖案,演變至今泛指「觸怒可怕的對手」。

聯合國以93票贊成,24票反對,58票棄權通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格。有投棄權票的國家認為西方在並非真正全球關注的俄烏衝突上糾纏,但對其他涉及侵犯人權的事宜則輕描淡寫。另智庫國際危機組織的理查.高恩(Richard Gowan)認為,「大國自以為道德高尚的雙重標準是引發恐懼的妖精」(a self-righteous inconsistency...is a hobgoblin of great powers),以此脅迫小國臣服於大國裙下。Hobgoblin 是「妖精」的意思,亦可指「引發恐懼的事物」。在本文中,「妖精」是大國的虛偽姿態;大國自以為是並自相矛盾,但大多數人看不透此層虛偽,仍被虛假的意識形態(妖精)所俘虜。高恩更指大國以「『那又怎麼說』論」(whataboutism) 應對俄烏局勢。Whataboutism 是指應對指控時,反控對方或提出其他問題轉移視線的技巧。

另一方面,俄羅斯一直「竭力鼓勵拉丁美洲國家保持中立」(has been at pains to encourage that attitude),並希望拉美能與西方劃清界線。Be at pains to do (something) 是片語動詞 (phrasal verb),是「費力地做」的意思,如 be at pains to learn English(努力學好英文)。例如,墨西哥稍微譴責俄羅斯,但基本上貫徹「對超出國界的國際事件滿不在乎」(shrugging off events far beyond its borders) 的態度。Shrug off (something) 是片語動詞 (phrasal verb),意思為「不予理睬」,如 shrug off responsibility(推卸責任)。

文章續指,俄羅斯在中東和波斯灣國家以宣傳手段「孕育對西方的不滿」(feeds grievances against the West)。俄羅斯向非洲國家提供武器及僱傭兵換取支持,因此在不少國家也能看見俄羅斯「職業殺手」(guns-for-hire) 的身影。南非取態亦明顯「偏向俄羅斯」(swerve towards Russia)。

文末,作者指雖然西方國家竭力拉攏其他國家統一應對俄烏局勢,但現實上不少國家左右做人難,一方面不想得罪英美等大國;另一方面又需要依靠俄羅斯進口,不宜公開譴責俄羅斯令關係過於緊張。

文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org 或

www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk

(Criticisms on this page, if any, are aimed at pointing out the errors or defects of certain systems or policies with a view to rectifying or eradicating such errors or defects, as well as prompting improvement or remedy for them via lawful means. There is absolutely no intention of inciting hatred, discontent or hostility towards the government or other classes of the community.)