名人教英文：美國大選的暗湧

作者指,美國右翼分子推崇槍枝擁有權,「完美脗合」(dovetails with a growing belief among many Republicans...) 不少共和黨人認為必須推翻現屆民主黨政府的暴政的想法。槍枝擁有權加上推翻政府的意欲是「易燃」(combustible) 的組合,相較之下,去年1月的國會山莊衝突事件將顯得「徒負虛名」(toothless stunt)。Toothless 是「沒有約束力」的意思,常見於 toothless tiger,即廣東話中的「冇牙老虎」;而 stunt 是「花招」的意思,如 publicity stunt(宣傳噱頭)。

文章續指,民主共和兩黨均對選舉的公正迅速失去信心。民主黨人憂慮共和黨壓制選民並干預選舉,共和黨人則宣稱民主黨靠舞弊操縱選舉結果贏得上屆大選。若2024年大選結果再次存疑,這些「相互矛盾的說法」(dueling claims) 理應由國會及最高法院處理;無論哪個黨派的候選人獲確認當選,也必然會導致衝突。

大型示威會「使國家陷入混亂」(plunging the country into chaos)。Plunge (somebody/something) into (something) 是片語動詞(phrasal verb),是「使陷入」的意思,如 the country was plunged into recession(國家陷入經濟衰退)。若2024年大選爆發武裝衝突,「鎮壓的責任將落在美國軍隊身上」(quelling it could fall to the U.S. military)。Quell 是「平息」的意思,如 quell doubts(釋除疑慮);而 fall to (somebody) 是片語動詞 (phrasal verb),意思為「由(某人、組織)承擔」。作者估計美國軍隊將不願對平民使用武器,那麼兩黨內儼如武裝分子的群體將決定美國的命運。

民調顯示75%以上共和黨人表示對聯邦政府「信任度低」,持同樣意見的民主黨人則只有少數,反映和平選舉無法「扭轉局面」(save the day)。Save the day 是慣用語 (idiom),意思為「轉危為安」。在共和黨控制的州份,「基層黨員」(party's rank and file) 在當地小報「表達了比較直接的觀點」(giving voice to a simpler picture):「政治已死,是時候戰鬥」。Rank and file 是「組織的普通成員」的意思,而 giving voice to (something) 是慣用語 (idiom),意思為「表達觀點」。主流共和黨報章亦多次「譴責」(excoriating) 民主黨,更「慫恿」(exhortation) 共和黨人推翻民主黨政府。

2024年美國大選相信也會充滿爭議,只能期盼選舉不會淪為暴力衝突,而即使成功避免大型衝突,幾乎爆發的武力奪權也會令美國日漸脆弱的民主制度更不堪一擊。

文︰葉劉淑儀

