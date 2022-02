名人教英文：民主的詛咒

文章指,國會山莊暴亂為特朗普帶來「意外之財」(windfall)。Windfall一詞可追溯至15世紀中,最初指被風吹落的木頭或水果;現泛指「意外收穫」,如windfall profit from a lottery purchase(購買彩票而獲得的橫財)。特朗普聲稱2020年大選被操縱,衝突事故後的六個月內,透過發送呼籲募捐以拯救美國的電郵,特朗普「輕易賺取了」(raked in)至少5000萬美元款項。Rake in (something)是片語動詞(phrasal verb),意思是「賺大錢」,如rake in revenue(增加收入)。

文章續指,特朗普不但試圖「掩蓋」(paper over)衝突事故,更利用事件作「吸引注意力的工具」(rallying cry),暗示若日後的選舉結果不如意,將「引發更多暴力」(specter of more violence)。Paper over (something)是片語動詞(phrasal verb),是「掩蓋問題」的意思。

衝突事故更在共和黨內部掀起一場「忠誠度測試」(loyalty test)。2021年1月13日,眾議院通過彈劾議案,以「煽動叛亂」罪彈劾特朗普。特朗普批評「倒戈支持彈劾議案的共和黨人太任性」(wayward Republicans)。Wayward形容「反覆無常、難以管束」,如wayward kid(任性的小孩)。特朗普稱部分共和黨員為''RINO'',RINO是Republican in name only的縮寫(acronym),意思為「名義上的共和黨人」,形容政治立場與保守派意識形態不一致的共和黨人。RINO一詞早於1854年共和黨成立前已出現,於1793年民主共和黨(Democratic-Republican Party,已改組為現今的民主黨(Democratic Party))報章National Gazette的文章內已出現相關概念,但當時為小寫的''republican'',代表假冒共和主義者的專制主義者。在共和黨成立後,才演變成大寫的''Republican'',以諷刺與民主黨有類似政治理念、不合群的共和黨人。

支持特朗普的政治行動委員會(PAC, Political Action Committee)於社交媒體刊登廣告,稱部分共和黨人為「共產主義的叛徒」(communist traitors)和「變節者」(turncoats)。Traitor和turncoat意思相若,但turncoat的指控更為嚴重。Traitor純粹指停止信奉某信念的人,turncoat則具背叛意味,形容倒戈的人。

美國緬因大學政治系教授Amy Fried接受採訪時指,共和黨的一貫伎倆是試圖「削弱民眾對政府的信心」(undermine the public's faith in government),民眾亦已習慣此等「煽動懷疑的套路」(gotten used to that diet of distrust)。Diet一詞有多重意思,可指「飲食習慣、節食」,在文中則指「程式、套路」,形容經常體驗的事情。

文末,作者引述美國弗吉尼亞大學政治分析家兼政治中心主任Larry Sabato,指任何民主社會都難逃民主倒退的宿命,美國也如大多數民主國家般,逐漸走上價值觀腐朽的道路。

