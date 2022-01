名人教英文：審計失敗

文章提及,2001年破產的美國能源交易商安隆 (Enron) 利用安達信會計師事務所(Arthur Andersen)掩蓋龐大債務的劣行被揭發,美國其後加強監管會計從業者。自此,美國並無出現類似的「失敗個案」(blowups)。安達信當時已「因長期造假而麻煩纏身」(enmeshed in frauds)。Enmesh意指「捲入」,如enmeshed in sex scandal(性醜聞纏身)。隨後安達信負責的其他企業亦被揭發誇大盈利(in the wake of...),安達信被美國證券交易委員會(SEC)罰款,並須解體。In the wake of (something)是慣用語(idiom),是「隨着……」的意思,如in the wake of war(戰爭之後)。

作者續指,安達信的解體令業界「緊張不安」(rattled),因許多從業者已「從監察者演變成取巧會計服務的提供者」(morphed from...to...)。Morphed from X to Y是「從X演變成Y」的意思。但最高法院卻在2005年推翻安達信案的判決,美國亦不願削弱「四大」的競爭力(「四大」是指德勤(Deloitte)、安永(EY)、畢馬威(KPMG)及羅兵咸永道(PwC)四家會計師事務所)。連安永替雷曼兄弟隱瞞「槓桿比率」(leverage)──「臭名昭著的花招」(infamous gimmick)也只以巨額罰款了事。Leverage是「公司舉債數目與其價值的比例」。Infamous的意思是「聲名狼藉」,而gimmick則表示「噱頭」,如free gifts as a marketing gimmick(以免費禮品作銷售噱頭)。

會計師事務所自1990年代始提供管理諮詢服務,提高(bolstered)收益。Bolster是「提高」的意思,如bolster investor confidence(增強投資者信心)。惟此等商業關係亦令客戶更有可能影響會計師的獨立審計工作(leverage over their auditors)。Leverage在這裏的意思與上文不同,是「影響力、利用以達到目的」的意思。

在疫情下,遠程會議成主流,審計服務提供者無法與客戶的前線員工及管理層同場會面,無法見證前線員工對管理層提出的誇大數據「翻白眼」(rolled their eyes)。Roll their eyes是慣用語(idiom),動詞為eye-roll。「翻白眼」的動作可追溯到至少15世紀,莎士比亞亦在詩歌中以該詞形容強姦犯「淫蕩的眼神」,其後引伸指「調情、熱情」;但演變至今,「翻白眼」多指「不屑、厭煩」的情緒。

文末,作者引用SEC前首席會計師Lynn Turner的說法,預測會計界普遍每三十年會有一次大動盪,並推算下一次的徹底失敗應會在近十年內發生。

文︰葉劉淑儀

