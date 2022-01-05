名人教英文：疫情的終局

文章作者抨擊民眾抗疫疲勞，指控疫情的「持續肆虐」（rage on）是基於「變異病毒株、低疫苗接種率和局部遵守防疫措施」（problematic mutation, low vaccination rates, and patchy adherence to preventive measures）。Patchy是形容詞，意思為「局部、時好時壞的」，如：patchy service（時好時壞的服務）。

新冠肺炎藥物乃雙刃劍，可減輕確診者的病徵，但同時為「對疫苗抱有懷疑的人」（vaccine-wary people）提供了不接種疫苗的藉口，因為「藥物能減輕病症的威脅」（point to a new drug as reducing the threat of the disease），降低了接種疫苗的必要性。Wary是「謹慎、小心翼翼」的意思，（something）-wary可與wary of/about（something）交替使用，意思相同。Point to（something）是片語動詞（phrasal verb），意思為「顯示可能是」，如：all evidence points to murder（所有證據均指向謀殺）。

再者，各地的疫苗接種率不一。在美國，各州份的接種率由41%至72%不等（range from 41%...to 72%），作者指「一群群沒有接種疫苗的人」（clusters of unvaccinated people）是疫情持續的主因。Range from...to...是數字表述的常用句式，可用以表達數量、種類等變化的範圍，如：Sizes range from small to extra-large（尺碼由小號到特大號）。

作者強調藥物無法取代疫苗，縱使藥物投入使用，也只是「抗疫的一個手段」（another tool in our arsenal），接種疫苗才能治標治本。Arsenal原意是「武器庫」，可泛指「用於特定目的的一系列資源」。作者更指，加快生產高效疫苗是「改變疫情現狀」（change the course of the pandemic）的最好機會。Change the course是「改變航道、走向」的意思，如：change the course of history（改變歷史的進程）。

文章指宣告疫情結束沒有官方標準，可能是基於藥物、疫苗和群體免疫的協同效應，讓民眾「回歸正常生活」（go about their normal life）。Go about（something）是片語動詞（phrasal verb），意思是「開始做」。作者引用專家說法，指要令新冠肺炎如同季節性流感般，有賴民眾「重複暴露於病毒之中」（exposed to it time and again）。Time and again是慣用語（idiom），亦作time and time again，是「一次又一次」的意思，如：My parents have reminded me time and（time）again to lock the doors before leaving the house（父母多次提醒我出門前要鎖好大門）。

香港的疫苗接種率固然還未達群體免疫的水平，但即使日後達標，仍無法確保疫情會消失，未來仍須定期接種疫苗以保障自己和他人。

文︰葉劉淑儀

網址：www.savantas.org 或 www.reginaip.hk

電郵：iplau@reginaip.hk