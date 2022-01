名人教英文：疫情的終局

文章作者抨擊民眾抗疫疲勞,指控疫情的「持續肆虐」(rage on)是基於「變異病毒株、低疫苗接種率和局部遵守防疫措施」(problematic mutation, low vaccination rates, and patchy adherence to preventive measures)。Patchy是形容詞,意思為「局部、時好時壞的」,如:patchy service(時好時壞的服務)。

新冠肺炎藥物乃雙刃劍,可減輕確診者的病徵,但同時為「對疫苗抱有懷疑的人」(vaccine-wary people)提供了不接種疫苗的藉口,因為「藥物能減輕病症的威脅」(point to a new drug as reducing the threat of the disease),降低了接種疫苗的必要性。Wary是「謹慎、小心翼翼」的意思,(something)-wary可與wary of/about(something)交替使用,意思相同。Point to(something)是片語動詞(phrasal verb),意思為「顯示可能是」,如:all evidence points to murder(所有證據均指向謀殺)。

再者,各地的疫苗接種率不一。在美國,各州份的接種率由41%至72%不等(range from 41%...to 72%),作者指「一群群沒有接種疫苗的人」(clusters of unvaccinated people)是疫情持續的主因。Range from...to...是數字表述的常用句式,可用以表達數量、種類等變化的範圍,如:Sizes range from small to extra-large(尺碼由小號到特大號)。

作者強調藥物無法取代疫苗,縱使藥物投入使用,也只是「抗疫的一個手段」(another tool in our arsenal),接種疫苗才能治標治本。Arsenal原意是「武器庫」,可泛指「用於特定目的的一系列資源」。作者更指,加快生產高效疫苗是「改變疫情現狀」(change the course of the pandemic)的最好機會。Change the course是「改變航道、走向」的意思,如:change the course of history(改變歷史的進程)。

文章指宣告疫情結束沒有官方標準,可能是基於藥物、疫苗和群體免疫的協同效應,讓民眾「回歸正常生活」(go about their normal life)。Go about(something)是片語動詞(phrasal verb),意思是「開始做」。作者引用專家說法,指要令新冠肺炎如同季節性流感般,有賴民眾「重複暴露於病毒之中」(exposed to it time and again)。Time and again是慣用語(idiom),亦作time and time again,是「一次又一次」的意思,如:My parents have reminded me time and(time)again to lock the doors before leaving the house(父母多次提醒我出門前要鎖好大門)。

香港的疫苗接種率固然還未達群體免疫的水平,但即使日後達標,仍無法確保疫情會消失,未來仍須定期接種疫苗以保障自己和他人。

文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org 或 www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk