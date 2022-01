英語雞精班：Tales of Serendipity

可是與先前的故事不同,這回美夢就此作結。朋友與美女結婚後不久,她便染病變半身癱瘓。隨着作者與好友再會,故事把讀者帶到馬來西亞一個小村落裏,席地而坐在當地的巫師(bomoh)面前。他看似把病童治好了、又如魔法師般變出珠寶,而這些當然都是馬騮戲子。得不到奇蹟,兩夫婦卻從耀眼的表演得了短暫的快樂。回想到此,作者寫道︰

''I did not have the heart to tell them the truth. How could I? ...They were happy.''

這淒美故事讓我想起另一章Is it True? 提到的一名老伯伯。年少的蔡san指摘伯伯的故事與事實不符,他只是緩緩道出︰

''Son, it only matters that the stories are well told or not. It does not matter if the stories are true or not.''

我不禁猜想,這大概是蔡san在花花世界闖蕩大半生悟得的智慧,享受每一刻,一切隨心,珍惜相聚就好。

(二之二.完)

