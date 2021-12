英語雞精班：Tales of a Hong Kong Dandy

軼事中有風花雪月、美酒佳餚;足迹遍佈日韓、希臘小島、甚至經典電影《北非諜影》(Casablanca)的背景地點 — 摩洛哥。這些故事別人看來或是奢華的享樂,但在表面任性的稚氣之下,是一種我行我素的自由。

蔡瀾在書中A Touch of Colour一章寫道,自己一清早飛往阿姆斯特丹,到訪著名畫家丁雄泉(Walasse Ting)的家。在別墅裹,丁雄泉一來便說要飲香檳。''Are we supposed to drink champagne in the morning?'' 蔡瀾隨即問道。''Are we supposed to drink champagne at night?'' 丁雄泉打趣地回應。

這般點到即止的記載,彷彿是在模仿他一路走來遇過的人和事:一切都是短暫的,卻留下燦爛的touches of colour。

(二之一)

̷̷ Text: Staff Reporter ̷

