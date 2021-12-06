英語雞精班：Tales of a Hong Kong Dandy

【明報專訊】回想起過往，看似瑣碎的事或成了人生軌迹。本書是知名電影製片人、作家、美食家蔡瀾（Chua Lam）首次以英文下筆寫書，在疫症下述說一生的相遇相知。直白、幽默的文字有色彩斑斕的畫伴隨；一筆一勾的灑墨，當然是出自作者的挈友兼御用插圖師蘇美璐（Meilo So）的手筆。
軼事中有風花雪月、美酒佳餚；足迹遍佈日韓、希臘小島、甚至經典電影《北非諜影》（Casablanca）的背景地點 — 摩洛哥。這些故事別人看來或是奢華的享樂，但在表面任性的稚氣之下，是一種我行我素的自由。
蔡瀾在書中A Touch of Colour一章寫道，自己一清早飛往阿姆斯特丹，到訪著名畫家丁雄泉（Walasse Ting）的家。在別墅裹，丁雄泉一來便說要飲香檳。''Are we supposed to drink champagne in the morning?'' 蔡瀾隨即問道。''Are we supposed to drink champagne at night?'' 丁雄泉打趣地回應。
這般點到即止的記載，彷彿是在模仿他一路走來遇過的人和事：一切都是短暫的，卻留下燦爛的touches of colour。
（二之一）
̷̷ Text: Staff Reporter ̷
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