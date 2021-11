英語雞精班：飲食的生命課

他在書中Transition一章寫道,根據流行病學觀察,在非洲部分貧困的地區,大腸癌、糖尿病和冠心病的發病率較低,這些人口消耗大量來自植物的膳食纖維,例如玉米,而且很少吃紅肉。他在日常工作看到很多人因纖維攝取量低而便秘,曾有病人連續六周不能排便。但是對於許多人來說,即使一兩天沒有排便也會陷入困擾,並導致長期的心理問題。

梁雅達醫生多年來在石屎森林中種植自己的食物,他的知識和眼界蘊含醫學、植物學、文學,乃至哲學。重返希臘是西方文化人精神的認祖歸宗,突破時空限制,這不但見諸文藝復興諸大師,還有較現代的海德格、尼采等。於亞里士多德而言,快樂的生活與德行關係密切。作者最後不忘醫生本色,來一堂希臘醫學的普及課︰Diet comes from the Greek diaita, meaning 'way of life', a broad concept that makes one understand why it is meaningless to dwell on individual components of diet.

(四之四.完)

●/ 送好書 /

有興趣的讀者請回答以下問題(中英文皆可),於11月29日前連同姓名、地址及電話號碼,電郵至 english@mingpao.com,經編輯選出即可獲贈From Scalpel to Spade乙本,每期名額一個。

◆問題︰

Why is diet related to gardening?

鳴謝:The Chinese University of Hong Kong Press

̷̷ Text: Staff Reporter ̷