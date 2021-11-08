英語雞精班：A Weeding Therapy

現代人最怕是孤獨，甚至患上憂鬱症。園藝可幫助人與大自然互動，或許是一劑良藥呢。外科醫生梁雅達（Arthur van Langenberg）每天起牀，都會與愛犬在花園走走，他眼中的花園每天都不一樣，每一天都有些微改變，粟米、茄子準備好了，白秋葵可能要今天稍晚……他要決定哪些需要立即處理，哪些可以留待當天晚些時候才完成。一整天在花園流下的汗水、疼痛的肌肉、僵直的腰板，帶來的滿足感和快樂，卻令他如到達伊薩基島（Ithaka）— 希臘英雄奧德修斯之鄉。 （四之三）■

Life Histories Seminar

兩本回憶錄的作者，討論捕捉生活記憶和講故事之間的微妙平衡

日期：11月13日（星期六）

時間：下午4時至5時

講者：梁雅達（Arthur van Langenberg）、Heather Diamond

地點：中環下亞厘畢道2號藝穗會（Fringe Underground）

報名：https://www.tickets.festival.org.hk/life-histories

主辦：香港國際文學節

●/ 送好書 /

有興趣的讀者請回答以下問題（中英文皆可），於11月15日前連同姓名、地址及電話號碼，電郵至 english@mingpao.com，經編輯選出即可獲贈From Scalpel to Spade乙本，每期名額一個。

◆問題︰Do you like gardening? Why or why not?

̷̷ Text: Staff Reporter ̷

鳴謝：The Chinese University of Hong Kong Press