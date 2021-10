名人教英文：To scroll up/down 把（熒幕）畫面往上/下移

崔茜:看看我電腦熒幕上這張海嘯災難的衛星照片。

James : Things look really bad. Is that the only one?

詹姆斯:情况看來糟得很。就只有這一張照片嗎?

Trixie : No, there are several. I'll scroll down and you can look at the others.

崔茜:還有幾張。待我把畫面往下移,給你看其他的。

James : Good heavens! The damage is unbelievable.

詹姆斯:天啊,破壞嚴重得難以置信。

Trixie : These are the really devastated areas on the coast. Further inland, it's not quite so bad.

崔茜:照片所示,是沿岸破壞得最嚴重的地區。離海岸遠一點的地方,情况並沒有那麼惡劣。

James : Even so, it's going to take years before things are back to normal.

詹姆斯:即使如此,一切要恢復過來,也要多年時間。

Scroll 本來是指「紙卷」或「獸皮紙卷」,例如a scroll of Chinese painting(一卷國畫)。作動詞,to scroll是「(卷軸般)捲起來」,to unscroll則是「展開(卷軸等)」,例如a scrolled document(一份捲起來的文件)、an unscrolled parchment(一份展開的獸皮紙卷)。引伸其義,電腦、手機等熒幕的畫面向上或下移動,叫做scroll up或scroll down,例如:(1)As he swiped his finger on the screen, the page scrolled up(他手指在熒幕上滑動,頁面就往上移)。(2)The wheel on the mouse is for scrolling up and down the screen(滑鼠的滾輪,是用來把熒幕畫面上下移動的)。

■作者︰古德明

專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。