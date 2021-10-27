名人教英文：英重組內閣 能者居之

文章指，各大臣在手握改組大權的約翰遜面前，只能「像貴婦狗般泣求憐憫」(whimpering poodles)。渴望晉升的各部門初級官員也只能「央求約翰遜給予升遷的機會」(throw themselves at the feet of the great man in the hope of preferment)。Throw (oneself) at (someone's) feet是慣用語(idiom)，意思為懇求（某人）的憐憫、原諒、保護或援助。

約翰遜 2019年7月接任首相後曾上演了一場「壯觀的大清洗」(spectacular purge)，除去近20名對脫歐持反對意見的內閣高級官員。今次再度出擊，最為矚目是把外相藍韜文(Dominic Raab)「降職」為司法大臣，並委任他為副首相以安撫 (throwing him a bone)。Throw (someone) a bone也是慣用語(idiom)，意思是「為安撫情緒，表面上給予（某人）價值不高的恩賜」。例如：His parents would not let him buy a new game console but threw him a bone by taking him to the zoo（父母不讓他購買新款遊戲主機，但帶他到動物園，聊作安撫）。

有評論指約翰遜荒廢政務，企圖過「蓮花食者的人生」(lotus-eating life)。Lotus eater源於希臘神話《奧德賽》(The Odyssey)，原意是吃着蓮花果實滿足而健忘的人，樂不思蜀。現則指一個人迷戀浮華生活，逃避現實。然而，今次大換閣後，約翰遜荒廢政事的說法被「徹底推翻」(put paid to that idea)。

文章指前外相藍韜文的表現不盡人意，新任外相卓慧思（Liz Truss）應該「不難超越」其表現 (will not be a hard act to follow)。Be a hard act to follow意思是「難以超越、無法媲美」，例如：That was a perfect score by the diver—she would be a hard act to follow（這名跳水運動員取得完美成績，其他參賽者難望其項背）。此外，英國的房屋部門長期「被發展商及壓力團體以『不得在我後院』論施壓」 (in thrall to big developers and NIMBYish lobbies)。改組後，外界期盼新任房屋大臣高文浩（Michael Gove）能改變房屋部門長期積弱的局面。NIMBY是"not in my backyard"的縮寫(acronym)，指地區居民反對在毗鄰地段興建厭惡性設施(obnoxious facilities，如監獄、堆填區等)的心態。

改組內閣意味政壇上的「新手、初學者」(neophytes)需在短時間內掌握各種複雜的政策並融入部門的運作。文章作者認為約翰遜改組內閣重新宣示了他的權威，並體現他不容平庸之輩的決心，但能否為其施政帶來新氣象仍有待觀察。

■文︰葉劉淑儀

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