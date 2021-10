名人教英文：英重組內閣 能者居之

文章指,各大臣在手握改組大權的約翰遜面前,只能「像貴婦狗般泣求憐憫」(whimpering poodles)。渴望晉升的各部門初級官員也只能「央求約翰遜給予升遷的機會」(throw themselves at the feet of the great man in the hope of preferment)。Throw (oneself) at (someone's) feet是慣用語(idiom),意思為懇求(某人)的憐憫、原諒、保護或援助。

約翰遜 2019年7月接任首相後曾上演了一場「壯觀的大清洗」(spectacular purge),除去近20名對脫歐持反對意見的內閣高級官員。今次再度出擊,最為矚目是把外相藍韜文(Dominic Raab)「降職」為司法大臣,並委任他為副首相以安撫 (throwing him a bone)。Throw (someone) a bone也是慣用語(idiom),意思是「為安撫情緒,表面上給予(某人)價值不高的恩賜」。例如:His parents would not let him buy a new game console but threw him a bone by taking him to the zoo(父母不讓他購買新款遊戲主機,但帶他到動物園,聊作安撫)。

有評論指約翰遜荒廢政務,企圖過「蓮花食者的人生」(lotus-eating life)。Lotus eater源於希臘神話《奧德賽》(The Odyssey),原意是吃着蓮花果實滿足而健忘的人,樂不思蜀。現則指一個人迷戀浮華生活,逃避現實。然而,今次大換閣後,約翰遜荒廢政事的說法被「徹底推翻」(put paid to that idea)。

文章指前外相藍韜文的表現不盡人意,新任外相卓慧思(Liz Truss)應該「不難超越」其表現 (will not be a hard act to follow)。Be a hard act to follow意思是「難以超越、無法媲美」,例如:That was a perfect score by the diver—she would be a hard act to follow(這名跳水運動員取得完美成績,其他參賽者難望其項背)。此外,英國的房屋部門長期「被發展商及壓力團體以『不得在我後院』論施壓」 (in thrall to big developers and NIMBYish lobbies)。改組後,外界期盼新任房屋大臣高文浩(Michael Gove)能改變房屋部門長期積弱的局面。NIMBY是"not in my backyard"的縮寫(acronym),指地區居民反對在毗鄰地段興建厭惡性設施(obnoxious facilities,如監獄、堆填區等)的心態。

改組內閣意味政壇上的「新手、初學者」(neophytes)需在短時間內掌握各種複雜的政策並融入部門的運作。文章作者認為約翰遜改組內閣重新宣示了他的權威,並體現他不容平庸之輩的決心,但能否為其施政帶來新氣象仍有待觀察。

■文︰葉劉淑儀

