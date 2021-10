英語雞精班：手術刀到園藝鏟

外科醫生梁雅達(Arthur van Langenberg)以此島象徵人生旅途,如希臘詩人C. P. Cavafy(1863-1933)在Ithaka一詩所言,full of adventure, full of discovery。每一個病人和每一棵植物都是與別不同的,需要專業照料,用心看顧。是故,外科醫生和園丁一樣,必須尊重生命(respect for life)、未雨綢繆(anticipation)、隨機應變(adaptability)、堅毅不屈(perseverance)、用心理解(understanding),少一點心思和耐力也不行。

那可以「從園藝鏟到手術刀」嗎?作者這樣回答:You can be a surgeon and have an interest in gardening, but you cannot be a gardener and dabble in surgery. If gardening dominates, you must give up surgery!

Life Histories Seminar

兩本回憶錄的作者,討論捕捉生活記憶和講故事之間的微妙平衡

日期:11月13日(星期六)

時間:下午4時至5時

講者:梁雅達(Arthur van Langenberg)、Heather Diamond

地點:中環下亞厘畢道2號藝穗會

(Fringe Underground)

報名:https://www.tickets.festival.org.hk/life-histories

主辦:香港國際文學節

