名人教英文：Will do/Won't do 行／不行

父親: 你把柵欄漆好了沒有?

Son: Yes Dad. Come out and see.

兒子: 漆好了,爸爸,出來看看吧。

Father: OK.... Now let me have a look.

父親: 好……待我看看。

Son: Will that do?

兒子: 這樣行了嗎?

Father: Oh no, it won't do. The paint's really thin in places and you've missed the fence post at the end. It needs another coat for full protection, so keep painting.

父親: 不行,不行。油漆有些地方塗得太薄,柵欄末端那根木樁也漏了塗漆。柵欄要再漆一層,才可保存得好。繼續塗漆吧。

Son: Do I have to?

兒子: 有必要嗎?

Father: You most certainly do. If we have another really cold, wet winter like the last, one coat won't be enough to protect it.

父親: 絕對有。假如今年冬天和去年一樣,又冷又濕,一層油漆不足以保護。

Son: So what do I get when I've finished?

兒子: 那我把柵欄漆好之後,有什麼報酬?

Father: Let me think about that. It depends how well you do it.

父親: 我想想吧,得看你漆得好不好。◆

英文 do 字有多個意思,其一是「足夠」或「合適」,作不及物(intransitive)或及物(transitive)動詞都可以,換言之,可以帶受詞(object),也可不帶受詞,其後或用 for 帶出「足夠」或「合適」做什麼,例如:(1)Will this suit do for the dinner party?(穿這套衣服出席宴會,行嗎?)(2)One pound of pork won't do all the family(一磅豬肉不夠全家吃)。

̷̷ 作者︰古德明 ̷

作者簡介﹕專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。