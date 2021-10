名人教英文：美國內外交困 企圖轉移注意力

文章指隨着中國的快速崛起,美國近年在世界上的大國「光環開始褪色」(its star is slowly fading),「戰後的霸權地位」(post-war hegemony) 不再。作者認為美國內政面臨許多難題,並以''its foreign policy is a shambles''形容「美國的外交政策一團糟、一片狼藉」。Shambles是名詞,形容詞 shambolic 也很常見,指「混亂的、雜亂的」狀態。Shambles一詞可追溯至15世紀,當初指肉類市場或魚市場,及後引伸指屠宰場及其他血腥場景,直至20世紀泛指混亂的局面。

此外,美國在阿富汗撤軍決定的「徹底失敗」(debacle) ,也讓一眾盟友直面美國「口是心非、表裏不一」(duplicity) 的伎倆。上月中,「澳英美聯盟」(AUKUS)「冷不防地面世」(the AUKUS deal...was sprung on an unsuspecting world),令美法關係緊張,法國不滿事前未徵詢意見,尤其澳洲因此撕毁與法國簽訂的900億澳元(約5123億港元)潛艇合約,法國更首次召回駐澳洲及美國大使。Spring sth on sb是片語動詞 (phrasal verb),意思是「突然告訴(某人)、冷不防地問(某人)」,例如:spring the news of their engagement on the family(突然告訴家人他倆訂婚的消息)。

儘管受內憂外患夾擊,美國仍拒絕審視國內現狀,反而將矛頭指向中國,企圖「轉移注意力」(deflect attention away),讓中國成為「代罪羔羊」 (scapegoat)。原文中使用動名詞 (gerund) scapegoating,意思是「找代罪羔羊」,例如:scapegoating of the captain for the team's loss(隊長成了球隊輸球的代罪羔羊)。對於scapegoat 一詞的起源,其中一個說法追溯至舊約《聖經》,以色列人在贖罪日把山羊驅趕到曠野,象徵背負人們的罪孽,現在則泛指代替犯過錯者承擔責任的無辜人士。

作者指為了讓中國「背鍋」,美國處處針對中國,並以「煽動內部矛盾」 (fomenting internal dissent) 削弱中國。文章亦有提到,美國視香港反修例示威為一個「機會」,可藉以激起中港矛盾。

