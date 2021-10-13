名人教英文：美國內外交困 企圖轉移注意力

文章指隨着中國的快速崛起，美國近年在世界上的大國「光環開始褪色」(its star is slowly fading)，「戰後的霸權地位」(post-war hegemony) 不再。作者認為美國內政面臨許多難題，並以''its foreign policy is a shambles''形容「美國的外交政策一團糟、一片狼藉」。Shambles是名詞，形容詞 shambolic 也很常見，指「混亂的、雜亂的」狀態。Shambles一詞可追溯至15世紀，當初指肉類市場或魚市場，及後引伸指屠宰場及其他血腥場景，直至20世紀泛指混亂的局面。

此外，美國在阿富汗撤軍決定的「徹底失敗」(debacle) ，也讓一眾盟友直面美國「口是心非、表裏不一」(duplicity) 的伎倆。上月中，「澳英美聯盟」(AUKUS)「冷不防地面世」(the AUKUS deal...was sprung on an unsuspecting world)，令美法關係緊張，法國不滿事前未徵詢意見，尤其澳洲因此撕毁與法國簽訂的900億澳元（約5123億港元）潛艇合約，法國更首次召回駐澳洲及美國大使。Spring sth on sb是片語動詞 (phrasal verb)，意思是「突然告訴（某人）、冷不防地問（某人）」，例如：spring the news of their engagement on the family（突然告訴家人他倆訂婚的消息）。

儘管受內憂外患夾擊，美國仍拒絕審視國內現狀，反而將矛頭指向中國，企圖「轉移注意力」(deflect attention away)，讓中國成為「代罪羔羊」 (scapegoat)。原文中使用動名詞 (gerund) scapegoating，意思是「找代罪羔羊」，例如：scapegoating of the captain for the team's loss（隊長成了球隊輸球的代罪羔羊）。對於scapegoat 一詞的起源，其中一個說法追溯至舊約《聖經》，以色列人在贖罪日把山羊驅趕到曠野，象徵背負人們的罪孽，現在則泛指代替犯過錯者承擔責任的無辜人士。

作者指為了讓中國「背鍋」，美國處處針對中國，並以「煽動內部矛盾」 (fomenting internal dissent) 削弱中國。文章亦有提到，美國視香港反修例示威為一個「機會」，可藉以激起中港矛盾。

文︰葉劉淑儀

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