英語雞精班：From Scalpel to Spade

A good surgeon knows how to operate.

A better surgeon knows when to operate.

The best surgeon knows when not to operate.

書中提及他行醫60年的故事和操守,為何他要踏上通向伊薩基島之路?此島乃希臘英雄奧德修斯之鄉!

(四之一)

Text: Staff Reporter

鳴謝:The Chinese University of Hong Kong Press