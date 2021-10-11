英語雞精班：From Scalpel to Spade

【明報專訊】有時候看書和人生一樣，充滿偶然性。本書是外科醫生梁雅達（Arthur van Langenberg）的傳記，他的名字很有德國「貴族feel」，花名卻叫「連根拔」。記得梁智鴻醫生有一文曾提及，學醫時外科只有他和梁雅達醫生兩人診治多達200個病人。診症以外，梁雅達醫生醉心園藝，著作有Urban Gardening: A Hong Kong Gardener's Journal和 Growing Your Own Food in Hong Kong。他的另一嗜好是看英文書，友人在序言透露他每年看書達50本，約一星期一本。他的名言是：
A good surgeon knows how to operate.
A better surgeon knows when to operate.
The best surgeon knows when not to operate.
書中提及他行醫60年的故事和操守，為何他要踏上通向伊薩基島之路？此島乃希臘英雄奧德修斯之鄉！
（四之一）
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◆問題︰Do you think HK is a good place for gardening?
̷̷ Text: Staff Reporter ̷
鳴謝：The Chinese University of Hong Kong Press