英語雞精班：From Scalpel to Spade

A good surgeon knows how to operate.

A better surgeon knows when to operate.

The best surgeon knows when not to operate.

書中提及他行醫60年的故事和操守，為何他要踏上通向伊薩基島之路？此島乃希臘英雄奧德修斯之鄉！

（四之一）

●/ 送好書 /

有興趣的讀者請回答以下問題（中英文皆可），於10月18日前連同姓名、地址及電話號碼，電郵至 english@mingpao.com，經編輯選出即可獲贈From Scalpel to Spade乙本，每期名額一個。

◆問題︰Do you think HK is a good place for gardening?

̷̷ Text: Staff Reporter ̷

鳴謝：The Chinese University of Hong Kong Press