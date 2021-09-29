名人教英文：內地網紅 轉型賣車

【明報專訊】中國網紅產業蓬勃，網紅主播多分享歌舞、妝髮教學、直播帶貨等視頻。《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)有題為 "China's EV Evangelists" 的文章，指中國網紅轉向推銷電動車，且「人數正持續大幅增加」(swelling ranks of Chinese influencers)。中國電動車市場龐大，收入可觀，吸引不少人捨棄本業 (to ditch their corporate career)，包括2013年劍橋大學畢業、在法國擔任地區商業開發人員的 Emma Meng，全職當網紅。中國作為全亞洲最大的經濟體，電動車的「選擇確實像自助餐一樣繁多」(a veritable smorgasbord of choices)，網紅為電動車的市場營銷開出一條新路。
Swell 作動詞用，指「膨脹」，報紙經濟版常提到 to swell bank accounts，即是「使財富膨脹，存款增加」，另也可解作「傷口腫脹」。文中的 swell the ranks of someone 是英語常見用法，指某個群組的人數大幅增加。譬如英國British Medical Association引用房屋社區及地方政府事務部一項調查指，2010至2019年間露宿者暴增141%，新冠疫症肆虐暴露了露宿者對個人和公共衛生的影響，露宿者不斷上升的問題急需扭轉。於是可以這樣形容這種情況：Covid-19 exposed the impacts of homeless on individual and public health, the urgent needs of swelling ranks of homeless are hence alternated.
Ditch 用作名詞時，解作「溝渠」，作為動詞時，較為口語化的用法則如同上述的 ditch a career，是「丟棄、捨棄」的意思。另一個常見的用法有being ditched，意思是一段戀愛關係遭單方面終止，亦即是所謂的「被分手」。
Smorgasbord 一字源自瑞典，smorgas 是「麵包與牛油」，bord 是「餐桌」，指「有大量不同熱盤和冷盤供選擇的北歐式自助餐」，此字流入英語後一直沿用至今。Veritable的意思則是「名副其實的」。1973年經典童話電影 Charlotte's Web（《夏洛特的網》）中有歌曲名為 A Veritable Smorgasbord，其中一句歌詞是 A fair is a veritable smorgasbord，a veritable smorgasbord 便是比喻遊樂場關門後留下許多食物殘渣，對動物而言，像極了自助餐般豐盛。
■文︰葉劉淑儀
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