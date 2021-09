名人教英文：內地網紅 轉型賣車

Swell 作動詞用,指「膨脹」,報紙經濟版常提到 to swell bank accounts,即是「使財富膨脹,存款增加」,另也可解作「傷口腫脹」。文中的 swell the ranks of someone 是英語常見用法,指某個群組的人數大幅增加。譬如英國British Medical Association引用房屋社區及地方政府事務部一項調查指,2010至2019年間露宿者暴增141%,新冠疫症肆虐暴露了露宿者對個人和公共衛生的影響,露宿者不斷上升的問題急需扭轉。於是可以這樣形容這種情況:Covid-19 exposed the impacts of homeless on individual and public health, the urgent needs of swelling ranks of homeless are hence alternated.

Ditch 用作名詞時,解作「溝渠」,作為動詞時,較為口語化的用法則如同上述的 ditch a career,是「丟棄、捨棄」的意思。另一個常見的用法有being ditched,意思是一段戀愛關係遭單方面終止,亦即是所謂的「被分手」。

Smorgasbord 一字源自瑞典,smorgas 是「麵包與牛油」,bord 是「餐桌」,指「有大量不同熱盤和冷盤供選擇的北歐式自助餐」,此字流入英語後一直沿用至今。Veritable的意思則是「名副其實的」。1973年經典童話電影 Charlotte's Web(《夏洛特的網》)中有歌曲名為 A Veritable Smorgasbord,其中一句歌詞是 A fair is a veritable smorgasbord,a veritable smorgasbord 便是比喻遊樂場關門後留下許多食物殘渣,對動物而言,像極了自助餐般豐盛。

■文︰葉劉淑儀

