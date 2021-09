名人教英文：阿富汗美軍成「紙老虎」

這次向各位介紹文中的三個諺語(idiom),分別是paper tiger, turn the tables和 a window of opportunity。Paper tiger是直譯中文的「紙老虎」,形容一些看似很厲害、實際上毫無用處的事物。此字可追溯至中國明朝,後因毛澤東撰書而普及,現時已成為西方國家的諺語。所以,文題是形容美軍為「紙老虎」,是指他們在阿富汗的角色形同虛設,無法阻止塔利班奪權。

Turn the tables意指扭轉局面,文中形容本來對美國有利的局面,卻被塔利班成功扭轉形勢。應用於句子時可以直接使用turn the tables on somebody,意思是佔了某人上風。今年東京奧運會中,「花劍王子」張家朗在8強中連追6分反敗為勝,英語可以這樣說:Cheung Ka Long turned the tables on Kirill Borodachev during quarter-finals.

A window of opportunity是指瞬間即逝且非常難得的機會。不少英語諺語與window有關,例如go out of the window,意思是「忘記、失去全部」,例句如:When I listen to music, all negative thoughts go out of the window.(當我聆聽音樂時,所有負面想法都會消失。)

參考文章:

Newsweek, ''How U.S.-Backed Army Became a 'Paper Tiger' That Let Taliban Take Afghanistan'', (17th August 2021)

文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org 或www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk