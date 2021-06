名人教英文：徹夜難眠

該文標題句式為 something is keeping someone up/awake at night,由動詞 keep 加介詞(preposition)up 組成 phrasal verb(片語動詞)。這個詞組多用於形容「某些事情讓某人憂心得輾轉難眠」,所以該文標題的意思便是「通脹危機讓薩默斯擔憂得徹夜難眠」。此外,keep 與不同介詞組合有不同意思。譬如,keep something from someone,意思便是「向某人隱瞞某事」。或者在 from 後方加上動名詞(gerund),如 keep your child from cheating,意思便是「不要讓你的小孩騙人」。

To raise alarm bells 是 idiom(諺語),意思是「如同敲響警鐘一樣引起廣泛關注」,其中 raise 可換為 ring 或 sound,意即「警告人們問題有多嚴重」。並且,造句時也可單單以 alarm bells 表達「預示的危機」,譬如 alarm bells going off in my head,「腦裏警鈴大作」,表達緊張不安的情緒。

Hackles 作名詞用意思是「鳥類或動物受驚時豎起的頸部羽毛」。因此,to raise one's hackles 引伸解作激怒某人,而文中的 home-team 便是指與拜登同為民主黨的「自家人」。

