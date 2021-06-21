英語深度遊：從 I go to school by bus 談英語句子結構（下）

正如上期所說，狀語為分句提供時間、地點、方式等資料。I go to school by bus 的 by bus 便是狀語。事實上，句中的 to school，其實也可視為狀語。在上期，我們把 go to 當作動詞，school 看成賓語。但我們也可以把 go 看作動詞，把 to school 看作狀語。沒有了 to school，I go by bus 仍是完整句子；to school 為句子提供額外資料，也正是狀語的功能。

接下來，我們探究一下狀語的結構。To school 和 by bus 這兩個狀語，都是以介詞（preposition）起首的片語（phrase），英語都稱為介詞片語（prepositional phrase）。其他 prepositional phrase 包括 in the morning、on Mondays、with Peter and Mary 等。

這裏須簡介片語（phrase）和分句（clause）的分別。片語由多個詞語組成，是分句和句子的元素；片語不同分句，因為不是由名詞和動詞（S+V）組成，而 to school 和 by bus 都只包括介詞和名詞，故不能獨立成句。相比之下，分句必須同時含有動詞和名詞，可以獨立成句。I go to school by bus 本身便是一個分句。

由此可見，短至詞語、片語，長至分句，都可視為狀語。先以詞語為例。衆所周知，副詞（adverb）修飾（modify）動詞。造句時，副詞便是狀語，例如：

I go to school by bus happily. 我愉快地搭巴士上學。

I go to school by bus grudgingly. 我搭巴士上學，但很不情願。

我們或會有種錯覺，以為副詞都以 ly 結尾。其實不少生活常用、沒有 ly 結尾的詞語都是副詞，例如：

I never go to school by bus. 我從不搭巴士上學。

I seldom go to school by bus. 我很少搭巴士上學。

可見，經狀語修飾，句義可以截然不同。

接着是片語。片語的類型很多，除了上述 to school、by bus 這類介詞片語，還有其他，例如：

名詞片語（noun phrase）：

I go to school by bus every day. 我每天搭巴士上學。

Day 是名詞，加上了 every 這個限定詞（determiner），便成為了 noun phrase。另一個例子：

I go to school by bus the same way as before. 一如以往，我搭巴士上學。

副詞片語（adverb phrase）：

I go to school by bus not frequently enough. 我不常搭巴士上學。

I go to school by bus less frequently than my mother would like me to. 我搭巴士上學不夠頻密，母親不大高興。

以上例子中的狀語，都以副詞（regularly 和 frequently）為主體，但搭配了其他的詞語，成為副詞片語。

至於以分句作為狀語，值得另闢一文討論。

■文︰Terence Yip •葉凱楓

作者從事中譯英，IELTS取得8.5分，深信學英文既講趣味也講深度，要探索文法英語才會說得地道。

（電郵：terenceyipmingpao@outlook.com）