英語深度遊：從 I go to school by bus 談英語句子結構（下）

正如上期所說,狀語為分句提供時間、地點、方式等資料。I go to school by bus 的 by bus 便是狀語。事實上,句中的 to school,其實也可視為狀語。在上期,我們把 go to 當作動詞,school 看成賓語。但我們也可以把 go 看作動詞,把 to school 看作狀語。沒有了 to school,I go by bus 仍是完整句子;to school 為句子提供額外資料,也正是狀語的功能。

接下來,我們探究一下狀語的結構。To school 和 by bus 這兩個狀語,都是以介詞(preposition)起首的片語(phrase),英語都稱為介詞片語(prepositional phrase)。其他 prepositional phrase 包括 in the morning、on Mondays、with Peter and Mary 等。

這裏須簡介片語(phrase)和分句(clause)的分別。片語由多個詞語組成,是分句和句子的元素;片語不同分句,因為不是由名詞和動詞(S+V)組成,而 to school 和 by bus 都只包括介詞和名詞,故不能獨立成句。相比之下,分句必須同時含有動詞和名詞,可以獨立成句。I go to school by bus 本身便是一個分句。

由此可見,短至詞語、片語,長至分句,都可視為狀語。先以詞語為例。衆所周知,副詞(adverb)修飾(modify)動詞。造句時,副詞便是狀語,例如:

I go to school by bus happily. 我愉快地搭巴士上學。

I go to school by bus grudgingly. 我搭巴士上學,但很不情願。

我們或會有種錯覺,以為副詞都以 ly 結尾。其實不少生活常用、沒有 ly 結尾的詞語都是副詞,例如:

I never go to school by bus. 我從不搭巴士上學。

I seldom go to school by bus. 我很少搭巴士上學。

可見,經狀語修飾,句義可以截然不同。

接着是片語。片語的類型很多,除了上述 to school、by bus 這類介詞片語,還有其他,例如:

名詞片語(noun phrase):

I go to school by bus every day. 我每天搭巴士上學。

Day 是名詞,加上了 every 這個限定詞(determiner),便成為了 noun phrase。另一個例子:

I go to school by bus the same way as before. 一如以往,我搭巴士上學。

副詞片語(adverb phrase):

I go to school by bus not frequently enough. 我不常搭巴士上學。

I go to school by bus less frequently than my mother would like me to. 我搭巴士上學不夠頻密,母親不大高興。

以上例子中的狀語,都以副詞(regularly 和 frequently)為主體,但搭配了其他的詞語,成為副詞片語。

至於以分句作為狀語,值得另闢一文討論。

■文︰Terence Yip •葉凱楓

作者從事中譯英,IELTS取得8.5分,深信學英文既講趣味也講深度,要探索文法英語才會說得地道。

(電郵:terenceyipmingpao@outlook.com)