名人教英文：真正的企業願景

文中 aspirational 為形容詞，aspiration 則是名詞，同樣解作「抱負、冀願、志向」，譬如 political aspirations，意思便是「政治抱負」。著名詩人羅勃特．白朗寧（Robert Browning）的名言：Our aspirations are our possibilities（我們的抱負便是我們可成就之事），便是很好的例句。

Relentless 拆開便是 relent 和 less。當 less 作為後綴（suffix）時便是原字的反義。Relent 本來的意思是「溫和、緩和」，加上 less 後便解作「嚴肅的、嚴厲的」。此外，less 也有「缺乏」的意思，例如 helpless 是「無助」，nameless 是「無名」等等。

To go hand in hand 為諺語（idiom），意思是「與某事或某物關係密切」。其實英語有很多包含 hand 的諺語。譬如 from hand to mouth，意思是「生活過得捉襟見肘」。又譬如 have a hand in something，意思便是「參與、對某件事有影響力」，例句：The company had a hand in planning this project（該公司參與了這個項目規劃）。

文︰葉劉淑儀

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