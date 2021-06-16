名人教英文：真正的企業願景

【明報專訊】《財富》（Fortune）雜誌的 CEO Daily 每日通訊欄目，有一封題為 Measuring return-on-leadership，指出許多企業管理層認同「以目標為本的領導」（purpose-driven leadership）。真正的願景能為企業的策略和運作注入生機，如今有些公司的願景，表面是「具抱負的」（aspirational），卻從未能烙印在員工心中。《財富》與 Indiggo 今年組隊研究，得出一個名為「ROL100」（Return-on-Leadership 100）的排行榜。令人感意外的是，facebook 近年因「傳播和封鎖富挑釁性的帖文」（disseminate and block provocative posts）而持續受到「嚴厲的批評」（relentless criticism），卻能排在榜首；而頭25名企業給予股東的總回報均能達尾25名的3倍，反映「目標與利益關係匪淺」（purpose and profit seem to go hand in hand）。
文中 aspirational 為形容詞，aspiration 則是名詞，同樣解作「抱負、冀願、志向」，譬如 political aspirations，意思便是「政治抱負」。著名詩人羅勃特．白朗寧（Robert Browning）的名言：Our aspirations are our possibilities（我們的抱負便是我們可成就之事），便是很好的例句。
Relentless 拆開便是 relent 和 less。當 less 作為後綴（suffix）時便是原字的反義。Relent 本來的意思是「溫和、緩和」，加上 less 後便解作「嚴肅的、嚴厲的」。此外，less 也有「缺乏」的意思，例如 helpless 是「無助」，nameless 是「無名」等等。
To go hand in hand 為諺語（idiom），意思是「與某事或某物關係密切」。其實英語有很多包含 hand 的諺語。譬如 from hand to mouth，意思是「生活過得捉襟見肘」。又譬如 have a hand in something，意思便是「參與、對某件事有影響力」，例句：The company had a hand in planning this project（該公司參與了這個項目規劃）。
文︰葉劉淑儀
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