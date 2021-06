名人教英文：真正的企業願景

文中 aspirational 為形容詞,aspiration 則是名詞,同樣解作「抱負、冀願、志向」,譬如 political aspirations,意思便是「政治抱負」。著名詩人羅勃特.白朗寧(Robert Browning)的名言:Our aspirations are our possibilities(我們的抱負便是我們可成就之事),便是很好的例句。

Relentless 拆開便是 relent 和 less。當 less 作為後綴(suffix)時便是原字的反義。Relent 本來的意思是「溫和、緩和」,加上 less 後便解作「嚴肅的、嚴厲的」。此外,less 也有「缺乏」的意思,例如 helpless 是「無助」,nameless 是「無名」等等。

To go hand in hand 為諺語(idiom),意思是「與某事或某物關係密切」。其實英語有很多包含 hand 的諺語。譬如 from hand to mouth,意思是「生活過得捉襟見肘」。又譬如 have a hand in something,意思便是「參與、對某件事有影響力」,例句:The company had a hand in planning this project(該公司參與了這個項目規劃)。

文︰葉劉淑儀

