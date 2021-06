名人教英文：解碼 COVID-19

Myriad 的意思是「無數的、多不勝數」,除可用作形容詞修飾名詞,如文中的 myriad uses,也可單單用作名詞。譬如,myriad of choices,意思便是「選擇不勝枚舉」;myriad of emotions(複雜多變的情感)。

Spell 單用作動詞解作「串字」,而加上 preposition(介詞)out,意思便是文中的「透露」或「清楚闡明」。動詞的 spell 也有其他意思,譬如 I will spell your work while you are on paternity leave(你放產假期間我會暫代你的職務),意思是「替代某人做某件事,讓某人可以休息」。除此以外,常用諺語中也有 spell 的影子。譬如,spell disaster,意思便是「釀成災難」,例句:Overindulging parents could spell disaster for their children's growth(父母的過分溺愛會為孩子的成長埋下禍根)。

文中的 spawn 為動詞,意思是「使某東西產生」,譬如上述 spawned tests to detect the virus,其中 spawned 引伸解作「催生」。又譬如,blockchain spawned a new industry(區塊鏈創造了新產業)。此外,spawn 作名詞用也可解作「卵子」,於是當用作動詞時,spawn 也可解作「產卵」。

文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org 或

www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk