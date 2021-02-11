名人教英文：解碼 COVID-19

Myriad 的意思是「無數的、多不勝數」，除可用作形容詞修飾名詞，如文中的 myriad uses，也可單單用作名詞。譬如，myriad of choices，意思便是「選擇不勝枚舉」；myriad of emotions（複雜多變的情感）。

Spell 單用作動詞解作「串字」，而加上 preposition（介詞）out，意思便是文中的「透露」或「清楚闡明」。動詞的 spell 也有其他意思，譬如 I will spell your work while you are on paternity leave（你放產假期間我會暫代你的職務），意思是「替代某人做某件事，讓某人可以休息」。除此以外，常用諺語中也有 spell 的影子。譬如，spell disaster，意思便是「釀成災難」，例句：Overindulging parents could spell disaster for their children's growth（父母的過分溺愛會為孩子的成長埋下禍根）。

文中的 spawn 為動詞，意思是「使某東西產生」，譬如上述 spawned tests to detect the virus，其中 spawned 引伸解作「催生」。又譬如，blockchain spawned a new industry（區塊鏈創造了新產業）。此外，spawn 作名詞用也可解作「卵子」，於是當用作動詞時，spawn 也可解作「產卵」。

文︰葉劉淑儀

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