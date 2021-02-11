名人教英文：解碼 COVID-19

【明報專訊】《時代雜誌》（TIME）一篇題為 Decoding Covid-19 的文章指出「解碼」（decoding）病毒的「無數用處」（myriad uses）。利用基因排序「解碼」，讓世界各地的科學家了解病毒的基因信息，有助開發疫苗和新藥。以新冠肺炎為例，過去一年，透露（spell out）SARS-CoV-2 病毒指令的基因密碼「催生了很多新冠病毒測試」（spawned tests to detect the virus）。去年3月，計算生物學家 Trevor Bedford 研究西雅圖一個與流感有關的病毒樣本，發現了有關 SARS-CoV-2 的基因資訊，並證實該病毒在美國確診首宗新冠肺炎案例（2020年1月21日）前最少6個星期，已於當地傳播。
Myriad 的意思是「無數的、多不勝數」，除可用作形容詞修飾名詞，如文中的 myriad uses，也可單單用作名詞。譬如，myriad of choices，意思便是「選擇不勝枚舉」；myriad of emotions（複雜多變的情感）。
Spell 單用作動詞解作「串字」，而加上 preposition（介詞）out，意思便是文中的「透露」或「清楚闡明」。動詞的 spell 也有其他意思，譬如 I will spell your work while you are on paternity leave（你放產假期間我會暫代你的職務），意思是「替代某人做某件事，讓某人可以休息」。除此以外，常用諺語中也有 spell 的影子。譬如，spell disaster，意思便是「釀成災難」，例句：Overindulging parents could spell disaster for their children's growth（父母的過分溺愛會為孩子的成長埋下禍根）。
文中的 spawn 為動詞，意思是「使某東西產生」，譬如上述 spawned tests to detect the virus，其中 spawned 引伸解作「催生」。又譬如，blockchain spawned a new industry（區塊鏈創造了新產業）。此外，spawn 作名詞用也可解作「卵子」，於是當用作動詞時，spawn 也可解作「產卵」。
文︰葉劉淑儀
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