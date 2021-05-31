英語深度遊：從 I go to school by bus 談英語句子結構（上）

I go to school by bus 只有6個字，我們可以用兩種方式分類。首先，是按「詞類」（parts of speech）。小學生也知道，英文字詞分為名詞（nouns）、動詞（verbs）、（介詞）（prepositions）、形容詞（adjectives）、副詞（adverbs）等，I go to school by bus 包含了哪些詞類，相信讀者都會了解，不贅。

其次，是按「句子要素」（elements of sentences）分類。句子要素包括主語（subject）、謂語（predicates）、動詞（verbs）、賓語（objects）、補語（complements）和狀語（adverbials）等。留意兩種分類方式都包括「動詞」。以 I go to school by bus 為例，它首先可以分為主語和謂語兩部分：

主語：I

謂語：go to school by bus

根據文法書，主語功能之一，是「進行某項動作」的名詞或代名詞（pronoun）。句子中的「我」（I）進行了「搭巴士上學」這個動作，便是主語。

至於謂語，則是「對主語加以陳述」的句子部分。Go to school by bus 便對於 I 這個主語加以陳述，指出「我」所做了的事。這句謂語又可細分為動詞（go to）、賓語（school）和狀語（by bus）等部分。

所謂「賓語」，是指「受到動詞的動作影響的人或事物」，主語 I 要去哪裏？要去學校。

I go to school by bus 一句沒有補語，這裏不妨運用其他例句解釋一下。補語（complement）是形容主語的字或詞，例如 I am happy 的 happy、Joe Biden was elected US president 的 US president 和 I painted my kitchen green 的 green 都是補語。和賓語不同的是，happy、US president 和 green 都不是主語施加動作的對象。

至於狀語，則是在分句中提供時間、地點、方式等資料的部分。例如 I go to school by bus 本身就是一個分句（clause），by bus 這個狀語，表示了我上學的方式（manner）是「搭巴士」（by bus），而不是「搭地鐵」（by MTR）或步行（on foot）。

英語的狀語類型繁多、用法靈活，造就了英語豐富的表達能力。簡單一句 I go to school by bus，只要不同位置配上不同狀語，意思截然不同。下期看看如何運用狀語，為平凡的一句 I go to school by bus 玩出新意。

作者簡介：作者從事中譯英，IELTS取得8.5分，深信學英文既講趣味也講深度，要探索文法英語才會說得地道。

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文︰Terence Yip •葉凱楓