英語深度遊：從 I go to school by bus 談英語句子結構（上）

I go to school by bus 只有6個字,我們可以用兩種方式分類。首先,是按「詞類」(parts of speech)。小學生也知道,英文字詞分為名詞(nouns)、動詞(verbs)、(介詞)(prepositions)、形容詞(adjectives)、副詞(adverbs)等,I go to school by bus 包含了哪些詞類,相信讀者都會了解,不贅。

其次,是按「句子要素」(elements of sentences)分類。句子要素包括主語(subject)、謂語(predicates)、動詞(verbs)、賓語(objects)、補語(complements)和狀語(adverbials)等。留意兩種分類方式都包括「動詞」。以 I go to school by bus 為例,它首先可以分為主語和謂語兩部分:

主語:I

謂語:go to school by bus

根據文法書,主語功能之一,是「進行某項動作」的名詞或代名詞(pronoun)。句子中的「我」(I)進行了「搭巴士上學」這個動作,便是主語。

至於謂語,則是「對主語加以陳述」的句子部分。Go to school by bus 便對於 I 這個主語加以陳述,指出「我」所做了的事。這句謂語又可細分為動詞(go to)、賓語(school)和狀語(by bus)等部分。

所謂「賓語」,是指「受到動詞的動作影響的人或事物」,主語 I 要去哪裏?要去學校。

I go to school by bus 一句沒有補語,這裏不妨運用其他例句解釋一下。補語(complement)是形容主語的字或詞,例如 I am happy 的 happy、Joe Biden was elected US president 的 US president 和 I painted my kitchen green 的 green 都是補語。和賓語不同的是,happy、US president 和 green 都不是主語施加動作的對象。

至於狀語,則是在分句中提供時間、地點、方式等資料的部分。例如 I go to school by bus 本身就是一個分句(clause),by bus 這個狀語,表示了我上學的方式(manner)是「搭巴士」(by bus),而不是「搭地鐵」(by MTR)或步行(on foot)。

英語的狀語類型繁多、用法靈活,造就了英語豐富的表達能力。簡單一句 I go to school by bus,只要不同位置配上不同狀語,意思截然不同。下期看看如何運用狀語,為平凡的一句 I go to school by bus 玩出新意。

作者簡介:作者從事中譯英,IELTS取得8.5分,深信學英文既講趣味也講深度,要探索文法英語才會說得地道。

(電郵:terenceyipmingpao@outlook.com)

文︰Terence Yip •葉凱楓