名人教英文：Any old how 隨隨便便

母親:你做好了嗎?

Daughter: What'd you mean mum?

女兒:做好了什麼,媽媽?

Mother: Well, tidied your room of course.

母親:當然是收拾好你的房間。

Daughter: No, not yet.

女兒:沒有,還沒有。

Mother: Well get on and do it right now. It was a real mess last time I looked in.

母親:那就馬上去收拾吧。我上次到你房間裏,一切凌亂不堪。

Daughter: Oh, all right.

女兒:唉,好吧。

Mother: And make sure you do it properly. I want to see it looking really neat and tidy, not just any old how.

母親:你要好好收拾。我要見到房間收拾得整整齊齊,而不是隨隨便便。

Daughter: Oh, all right.

女兒:唉,好吧。

Mother: And tell me when you've finished. I want to check you've done it like I said.

母親:收拾好了,就告訴我。我要看看你有沒有照我吩咐去做。◆

Any old how 也作 anyhow,意思是「任何方式」;換言之,做事不是用最好的方式,而是隨隨便便用任何一種方式。這是口頭語,多見於否定句子,指做事隨隨便便,雜亂無章,作副詞(adverb)用,例如:(1) He left the clothes lying about anyhow(他任由衣服凌亂地擱着)。(2) Don't put the ceramics into the suitcase just any old how, otherwise some will get broken(不要隨隨便便把瓷器放進手提箱,否則會有破損)。

̷̷ 作者︰古德明 ̷

作者簡介﹕專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。