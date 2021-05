英語深度遊：從「歐超聯」談英語單眾數（下）

如果讀者有留意相關新聞,便會知道這些賽事的球隊名字也會配搭眾數動詞。以下是 MLB 的例子:

‧The Red Sox Confront a New Curse(《紐約時報》)

上期提到英超球隊之所以配搭眾數動詞,乃受英式英語「集合名詞」用法影響。但美式英語的集合名詞不會配搭眾數動詞,甚至會視之為錯誤,應如何理解上述例句的用法?

其中一個說法,是這些球隊往往都有一個眾數別稱,例如以上的 Red Sox,是指「波士頓紅襪」,Sox 其實是 Socks,所以用了眾數動詞,又如NBA的湖人(Lakers)。但明明有些 NBA 球隊連別稱也是單數的,例如邁亞密熱火(Miami Heat),《大英百科全書》和《紐約時報》仍然用了眾數動詞:

‧The Heat have won three NBA championships (2006, 2012, and 2013)(《大英百科全書》)

‧Miami Heat Advance to the N.B.A. Finals(《紐約時報)》

其中一個可能,便是這些單數別稱的球隊,也受 Sox 或 Lakers 影響,隊名統一被視為眾數名詞看待,或受英式英語影響。畢竟語法大多是約定俗成的,英美的用法也並不涇渭分明,也常互相影響。

值得一提的是,若美國報章以地名稱呼球隊(如 Miami Heat 的 Miami),則一概用單數動詞,例如:Miami is fifth in the Eastern Conference。相比之下,英超的球隊名不少都是地名(如利物浦和紐卡素),在英語報章還是沿用眾數動詞,例如:Liverpool are no longer in contention for the title following their surprise loss to Sunderland(利物浦被新特蘭意外擊敗,注定與冠軍無緣)一句用了眾數動詞 are,但 Liverpool has benefited from an influx of capital and talent in recent years and is now one of the most vibrant cities in Europe(受惠於資金和人才大量湧入,利物浦市現在是歐洲最具生機的城市之一)的 Liverpool 是指城市,則仍須使用單數動詞。

關於主述一致(subject-verb agreement),可談的還有很多,限於篇幅,不妨只談兩點。首先,英式英語的集合名詞,雖然可配搭單數或眾數動詞,但也有一定準則可循,緊記相關的代名詞( pronouns )也須轉為眾數。例如:As the board are divided over the privatisation plan, they are putting it to the vote next week(董事會對於私有化計劃意見不一,下周會就方案投票)。句中的board 配搭 are ,在另一分句便須用they 而不是 it。

其次,除了集合名詞,不少其他名詞也可配搭單數和眾數動詞,但界線清晰得多。例如並非集合名詞的 politics,如果解作「政治」或「政治學」,須配搭單數動詞,例如:

‧A cynical view is that politics is all about horse-trading and backstabbing(一種憤世嫉俗的看法是,政治不外乎討價還價和暗箭傷人)

如果是指「某人的政治觀點」,則須配搭眾數動詞,例如:

‧His politics are not so much idealistic as self-delusional(他的政治觀點,與其說是理想主義,不如說是自欺欺人)。

作者簡介:作者從事中譯英,IELTS取得8.5分,深信學英文既講趣味也講深度,要探索文法英語才會說得地道。

(電郵:terenceyipmingpao@outlook.com)

文︰Terence Yip •葉凱楓