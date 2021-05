英語深度遊：從「歐超聯」談英語單眾數（上）

‧Barcelona are £1bn in debt and facing one of the biggest financial crises in their history. Real Madrid were unable to afford a single big signing last summer. Juventus have to find around £100m by the end of June.

這場風暴充分突顯了歐美體育文化衝突,不過,本文主題不是足球,而是英語單眾數的運用。首先,集合名詞(collective nouns)如 family、committee,英式和美式英語的用法略有不同。

教科書一般都提及單數名詞後要用單數動詞,而眾數名詞後則用眾數動詞。有趣的是,在英式英語,這些集合名詞可配單數(singular)或眾數(plural)動詞,例如:

‧The family intend/intends to move to the UK next year.

而在美式英語,則只可搭配單數動詞,例如:

‧The family intends to move to the UK next year.

和足球息息相關的「team」,也屬於集合名詞,以下是英式英語和美式英語的實例:

‧England's football team now face either Russia or Croatia in the semi-finals on Wednesday.(英國 Sky News)

‧U.S. Soccer Team Is Again Being Rebuilt With an Interim Coach's Blueprint(美國《紐約時報》)

按照以上的邏輯,把集合名詞的文法原則套用到球會的名字上,本文開首所引 Jonathan Liew 一段文字用上了眾數動詞,似乎順理成章了。正如英國文化協會解釋:In the Premier League, all football teams are singular in form (Arsenal, Manchester Utd, Chelsea) but, in British English, we use a plural form when we are referring to the football team and their actions(在英格蘭超級聯賽,所有球隊名稱都是單數(如阿仙奴、曼聯、車路士),但在英式英語,當我們提及球隊和他們的動向時,我們便使用眾數動詞)。

我們不妨檢驗一下英國文化協會的說法。一支球隊是單數,按理應用單數動詞,例如介紹球會歷史,確實較常用單數動詞,如下:

‧Arsenal is one of the most successful squads in English football history(《大英百科全書》)

但是也有例外,例如《朗文當代辭典》便用了眾數的 they 來指代同一支球隊:

‧Arsenal...a very successful English football team from North London. They play at the Emirates stadium...

體育新聞報道賽果,則確實通常用眾數,如下:

‧City are within touching distance of regaining the Premier League title...(BBC)

與英國球會相關的文法慣例大致如此。那麼美國的情况又怎樣?下期續談。

■作者簡介︰作者從事中譯英,IELTS取得8.5分,深信學英文既講趣味也講深度,要探索文法英語才會說得地道。

(電郵:terenceyipmingpao@outlook.com)

文︰Terence Yip •葉凱楓