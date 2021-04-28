名人教英文：女性專屬房屋

She-shed 屬於新字，2017年正式收錄於美國辭典。Shed 單作名詞意思是「小屋、小棚」，字首加上 she 便有「女性專屬」的意思。而當 shed 用作動詞則解作「脫落、除去」。此外，若想表達「流淚」，可用 shed tears，譬如，People shed tears at Prince Philip's funeral（人們在菲臘親王的葬禮上流淚）。

Rock 作名詞用解作「石頭」，動詞則如文中般解作「震撼」。此外，rock 也與介詞（preposition）組成 phrasal verb（片語動詞），如 rock up 「抵達」；rock out「表演搖滾樂」等。

Macho 源自西班牙語和葡萄牙語，形容舊社會男性的典型特徵，包括勇敢果斷、孔武有力等等。不過隨着女權抬頭，社會提倡性別平等，現時多用來形容男性奉行「大男人主義」（machismo）。而近年 macho 語帶貶義，多出現於闡述性別歧視的語境裏，譬如文中諷刺澳洲「歧視女性的文化」（misogynistic culture）。

■文︰葉劉淑儀

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