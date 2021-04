名人教英文：女性專屬房屋

【明報專訊】《財富雜誌》(Fortune)一篇題為 Australian women are building a different kind of 'she shed' 的文章,引述《紐約時報》(The New York Times)報道,指去年3月,澳洲有成年女性把位於阿德萊德(Adelaide)近郊的一所廢置校舍,改建為「女性專屬房屋」(she-shed),用以治療情緒病。這個「窮鄉僻壤」(down-and-out suburb)吸引曾經歷不幸的女性到訪,她們包括曾遭家暴的婦人、失業女性、寡婦等。最近澳洲國會接連爆出性醜聞,「震撼」(rocked)整個澳洲,「突顯了大男人主義的、歧視女性的文化」(underscored macho, misogynistic culture),興建 she-shed 於澳洲趨勢漸長。