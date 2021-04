名人教英文：難民要分級？

文章作者巧用英國搖滾樂團 Tears for Fears 的諧音(homophone),以 tiers 替代了tears,作為標題 Tiers for fears。Homophone 的其中一個用法便是同音異義語,即用兩個讀音相同但意思不一的字詞表達弦外之音。Tiers 和 tears 同音,卻有不同意思,前者是「等級」,後者解作「淚水」,因此 tiers for fears 的意思為「對分級感到恐懼」。

Keep out 是 phrasal verb(短語動詞),意思是「把某人或物留在外面」。若在後方加上 preposition(介詞)of,意思則是「希望置身事外」。譬如,Some countries try to keep out of the China-US trade game(一些國家企圖在中美貿易戰中置身事外)。

Cut away at something 是諺語(idiom),意思是「重複且蓄意地砍伐某樣東西以移除它」,文中延伸解作「新政衝擊原則」。若只想表達「移除」的意思,日常生活都可用到 cut away 這個短語動詞。譬如,the gardener cut away weeds before sowing and fertilising(園丁在播種和施肥前清除了雜草)。

