名人教英文：難民要分級？

【明報專訊】英國政府公布難民新政，卻被廣泛批評將使難民陷入更困難的境况。《經濟學人》（The Economist）刊登題為 Tiers for fears 的文章，指英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）「大幅修改」（the biggest overhaul）難民政策，其中包括把難民分級，只接受「合法的」難民，並把海路偷渡者／船民（boat people）及陸路偷渡者（lorry stowaways）送往「安全的國家」。文章認為，彭黛玲此舉旨在「把相對不值得拯救的難民拒諸門外」（keeping out less worthy claimants），並引述非政府組織 Freedom from Torture 的政策總監 Steve Crawshaw，指新政「衝擊了難民政策的原則」（the proposal is ''cutting away at the whole principle of asylum''）。
文章作者巧用英國搖滾樂團 Tears for Fears 的諧音（homophone），以 tiers 替代了tears，作為標題 Tiers for fears。Homophone 的其中一個用法便是同音異義語，即用兩個讀音相同但意思不一的字詞表達弦外之音。Tiers 和 tears 同音，卻有不同意思，前者是「等級」，後者解作「淚水」，因此 tiers for fears 的意思為「對分級感到恐懼」。
Keep out 是 phrasal verb（短語動詞），意思是「把某人或物留在外面」。若在後方加上 preposition（介詞）of，意思則是「希望置身事外」。譬如，Some countries try to keep out of the China-US trade game（一些國家企圖在中美貿易戰中置身事外）。
Cut away at something 是諺語（idiom），意思是「重複且蓄意地砍伐某樣東西以移除它」，文中延伸解作「新政衝擊原則」。若只想表達「移除」的意思，日常生活都可用到 cut away 這個短語動詞。譬如，the gardener cut away weeds before sowing and fertilising（園丁在播種和施肥前清除了雜草）。
文︰葉劉淑儀
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