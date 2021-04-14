名人教英文：難民要分級？

文章作者巧用英國搖滾樂團 Tears for Fears 的諧音（homophone），以 tiers 替代了tears，作為標題 Tiers for fears。Homophone 的其中一個用法便是同音異義語，即用兩個讀音相同但意思不一的字詞表達弦外之音。Tiers 和 tears 同音，卻有不同意思，前者是「等級」，後者解作「淚水」，因此 tiers for fears 的意思為「對分級感到恐懼」。

Keep out 是 phrasal verb（短語動詞），意思是「把某人或物留在外面」。若在後方加上 preposition（介詞）of，意思則是「希望置身事外」。譬如，Some countries try to keep out of the China-US trade game（一些國家企圖在中美貿易戰中置身事外）。

Cut away at something 是諺語（idiom），意思是「重複且蓄意地砍伐某樣東西以移除它」，文中延伸解作「新政衝擊原則」。若只想表達「移除」的意思，日常生活都可用到 cut away 這個短語動詞。譬如，the gardener cut away weeds before sowing and fertilising（園丁在播種和施肥前清除了雜草）。

文︰葉劉淑儀

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