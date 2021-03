名人教英文：倫敦前途危危乎

文章指倫敦作為英國「經濟的關鍵板塊」(economic linchpin)的地位將遭受挑戰,因「未來倫敦的國際金融中心地位正受英倫海峽兩邊的政治風向擺佈」(the future of London as a financial hub is now at the mercy of the political winds on both sides of the English Channel)。首相約翰遜的前內閣成員 Nicky Morgan 明言,「歐盟對金融服務視若珍寶,並企圖將之從英國挖走」(The EU sees financial services as a jewel that they're going to poach from the UK)。近年因應疫情嚴峻,政府關閉「使倫敦充滿魅力的店舖、餐廳和夜生活」(stores and the restaurants and nightlife that gave London its buzz)。

文中的 linchpin 為暗喻(metaphor),本義為車轄,用以防止車輪鬆脫,引伸解作某事或某物的關鍵,例如:Every organisation needs a linchpin, the one person who can bring it together and make a difference。此句出自美國作家 Seth Godin,意思是「每個組織都需要一個關鍵人物,團結內部,並提出改變」。

Be at the mercy of something 是諺語(idiom),意思是「受某人/某事擺佈」。此外英語也有 leave someone/something to the mercy of something 的用法,意思與 be at the mercy of something 相似,是指「置某人/某事於危險」。譬如,The child was left to the mercy of the cruel world after the death of his parents(自小孩的雙親過世,他被置於殘酷的世界,任由擺佈)。

Give something/someone a buzz 有兩個意思。其一是文中提到的「使……充滿魅力」。此外還有「給某人打電話」的意思,例如 give me a buzz when you are free(你有空給我打個電話)。

