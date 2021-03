名人教英文：倫敦的皇冠

文章形容,1986年英國「金融大爆炸」(Big Bang)前夕,當時的經濟發展已是「步向滅亡的」(moribund),猶如「困在後工業衰落時期無法打破的循環裏」(appeared stuck in an unbreakable cycle of postindustrial decline)。

Stuck in 很常用,除文中作為 passive voice(被動式)時解作「被困在某個地方」外,其作為 active voice(主動式)時,搭配其他字詞一起使用可表達不同的語境和狀况。譬如可以用 the melody sticks in my head 來表示「旋律在我腦海中縈繞」。另外,也可以用 stick something in something 說明「把某個東西推進去」的動作,如 stick a ballot in the polling box(把選票放進投票箱裏);或者 stick up for someone,有「撐某人」之義。

上述句子中的 unbreakable 和 postindustrial 均有較常見的前綴(prefix),即「un-」和「post-」。「Un-」帶有「不」的否定意思,如 unknown(未知);「post-」則有「之後」的意思,如 post-pandemic(疫後)。

回說英國,後來戴卓爾夫人向全球開放英國市場,文章形容這讓倫敦成為「全國的發電機」(nation's dynamo),吸引很多「貪婪、具野心、只為追求金錢利益的交易者」(Gordon Gekko-style traders)替代了「戴禮帽的紳士」(gents in bowler hats)。

文中的「發電機」(dynamo)是暗喻(metaphor),形容倫敦成為全國的金融中心,推動英國經濟發展。順帶一提,篇名中的 London's Crown(倫敦的皇冠)亦是暗喻,指倫敦最有價值的資產。

至於 Gordon Gekko-style 則源自1987年美國電影《華爾街》(Wall Street)主角 Gordon Gekko。這名股市大亨最為人知的名言是「貪婪是好事」(Greed, for lack of a better word, is good)。此後,Gordon Gekko-style 便被廣泛形容擁有與 Gordon Gekko 相似特質的市場投資者。而文章提到的 gents in bowler hats,恰恰便就是與 Gordon Gekko-style 相反、較保守的、活躍於1980年代倫敦經濟起飛前的英式傳統投資者。

文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org 或 www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk