名人教英文：倫敦的皇冠

文章形容，1986年英國「金融大爆炸」（Big Bang）前夕，當時的經濟發展已是「步向滅亡的」（moribund），猶如「困在後工業衰落時期無法打破的循環裏」（appeared stuck in an unbreakable cycle of postindustrial decline）。

Stuck in 很常用，除文中作為 passive voice（被動式）時解作「被困在某個地方」外，其作為 active voice（主動式）時，搭配其他字詞一起使用可表達不同的語境和狀况。譬如可以用 the melody sticks in my head 來表示「旋律在我腦海中縈繞」。另外，也可以用 stick something in something 說明「把某個東西推進去」的動作，如 stick a ballot in the polling box（把選票放進投票箱裏）；或者 stick up for someone，有「撐某人」之義。

上述句子中的 unbreakable 和 postindustrial 均有較常見的前綴（prefix），即「un-」和「post-」。「Un-」帶有「不」的否定意思，如 unknown（未知）;「post-」則有「之後」的意思，如 post-pandemic（疫後）。

回說英國，後來戴卓爾夫人向全球開放英國市場，文章形容這讓倫敦成為「全國的發電機」（nation's dynamo），吸引很多「貪婪、具野心、只為追求金錢利益的交易者」（Gordon Gekko-style traders）替代了「戴禮帽的紳士」（gents in bowler hats）。

文中的「發電機」（dynamo）是暗喻（metaphor），形容倫敦成為全國的金融中心，推動英國經濟發展。順帶一提，篇名中的 London's Crown（倫敦的皇冠）亦是暗喻，指倫敦最有價值的資產。

至於 Gordon Gekko-style 則源自1987年美國電影《華爾街》（Wall Street）主角 Gordon Gekko。這名股市大亨最為人知的名言是「貪婪是好事」（Greed, for lack of a better word, is good）。此後，Gordon Gekko-style 便被廣泛形容擁有與 Gordon Gekko 相似特質的市場投資者。而文章提到的 gents in bowler hats，恰恰便就是與 Gordon Gekko-style 相反、較保守的、活躍於1980年代倫敦經濟起飛前的英式傳統投資者。

文︰葉劉淑儀

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