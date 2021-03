名人教英文：額外的聲音

‧Y-y-yes:很明顯,這是非一般的yes,這個串法,是語帶猶豫勉強同意。

‧Fffffinally:用許多的 f 來講finally,等於中文的「終──終──終於!」,後面可以繼續加感嘆號。

以上的例子,是加長一個字的串法來達到聲音的效果。英文另有好些擬聲詞,或代表特定聲音的動詞。

‧Aargh. He blundered. 呀,他弄砸了。

亦即我們口語的「衰咗」。開首的aargh,亦可以用比較簡單的 ah 或 aah 代替。

‧Aiight, in which case tell me more. 哎,既是如此,再告訴我多一點。

Aiight 可以係 all right 的簡寫。但視乎情况,亦可以純粹是一聲「哎」。

‧He CLUCKS his disapproval. 他咕噥地表達不同意。

Cluck 是發出短促而低沉的聲音,一般指雞的咯咯或咕咕聲。記得嗎,兒歌 Old MacDonald Had a Farm 的歌詞裏頭,包括許多動物的叫聲,其中雞鳴,就是 with a cluck cluck here and a cluck cluck there。

同樣表達不以為然,另有 TSK。

‧"Tsk," she reprimanded.「嘖」,她嚴厲地不以為然道。

對,tsk 是一個字,就像「嘖嘖」連聲中的嘖嘖,但英文的意思,既非指嘖嘖讚許,更不是嘖嘖稱奇,而是不同意之餘,且有惱怒之意。

‧He tsked and shook his head. 他搖頭,發出嘖嘖之聲。

‧The teacher tsk-tsked his chagrin at the decline of the liberal arts. 老師對人文學科沒落感懊惱,發出嘖嘖之聲。

另有 HARRUMPH,大聲清理喉嚨,a noisy clearing of the throat。

用作動詞:

"I'm actually not sure," he harrumphed. 「我其實不很清楚」,他半咳也似地說。

名詞的用法是:

‧He made a harrumph when he reached the top of the stairs. 到了樓梯頂,他(彷彿氣促地)大聲地清喉嚨。

用作形容詞一樣可以:

‧He made a harrumphing sound that he sometimes uses to clear his throat and his mind. 他來一個清理喉嚨的聲音,是他有時候同時用來清理思維的習慣動作。

當然還有 oops,表示一個不好、一個不小心;ouch 表達痛楚;uh huh 以示認可,等等。

這篇到此為止。Byeee!

■文︰毛孟靜

電郵:claudiabowring@gmail.com