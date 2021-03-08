名人教英文：額外的聲音

‧Y-y-yes：很明顯，這是非一般的yes，這個串法，是語帶猶豫勉強同意。

‧Fffffinally：用許多的 f 來講finally，等於中文的「終──終──終於！」，後面可以繼續加感嘆號。

以上的例子，是加長一個字的串法來達到聲音的效果。英文另有好些擬聲詞，或代表特定聲音的動詞。

‧Aargh. He blundered. 呀，他弄砸了。

亦即我們口語的「衰咗」。開首的aargh，亦可以用比較簡單的 ah 或 aah 代替。

‧Aiight, in which case tell me more. 哎，既是如此，再告訴我多一點。

Aiight 可以係 all right 的簡寫。但視乎情况，亦可以純粹是一聲「哎」。

‧He CLUCKS his disapproval. 他咕噥地表達不同意。

Cluck 是發出短促而低沉的聲音，一般指雞的咯咯或咕咕聲。記得嗎，兒歌 Old MacDonald Had a Farm 的歌詞裏頭，包括許多動物的叫聲，其中雞鳴，就是 with a cluck cluck here and a cluck cluck there。

同樣表達不以為然，另有 TSK。

‧"Tsk," she reprimanded.「嘖」，她嚴厲地不以為然道。

對，tsk 是一個字，就像「嘖嘖」連聲中的嘖嘖，但英文的意思，既非指嘖嘖讚許，更不是嘖嘖稱奇，而是不同意之餘，且有惱怒之意。

‧He tsked and shook his head. 他搖頭，發出嘖嘖之聲。

‧The teacher tsk-tsked his chagrin at the decline of the liberal arts. 老師對人文學科沒落感懊惱，發出嘖嘖之聲。

另有 HARRUMPH，大聲清理喉嚨，a noisy clearing of the throat。

用作動詞：

"I'm actually not sure," he harrumphed. 「我其實不很清楚」，他半咳也似地說。

名詞的用法是：

‧He made a harrumph when he reached the top of the stairs. 到了樓梯頂，他（彷彿氣促地）大聲地清喉嚨。

用作形容詞一樣可以：

‧He made a harrumphing sound that he sometimes uses to clear his throat and his mind. 他來一個清理喉嚨的聲音，是他有時候同時用來清理思維的習慣動作。

當然還有 oops，表示一個不好、一個不小心；ouch 表達痛楚；uh huh 以示認可，等等。

這篇到此為止。Byeee！

■文︰毛孟靜

電郵：claudiabowring@gmail.com