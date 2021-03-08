名人教英文：額外的聲音

【明報專訊】‧Niiiice：這字裏頭有許多額外的 i，用來強調 nice的發音，以表達不但是好，而且是「真是太好了」。
‧Y-y-yes：很明顯，這是非一般的yes，這個串法，是語帶猶豫勉強同意。
‧Fffffinally：用許多的 f 來講finally，等於中文的「終──終──終於！」，後面可以繼續加感嘆號。
以上的例子，是加長一個字的串法來達到聲音的效果。英文另有好些擬聲詞，或代表特定聲音的動詞。
‧Aargh. He blundered. 呀，他弄砸了。
亦即我們口語的「衰咗」。開首的aargh，亦可以用比較簡單的 ah 或 aah 代替。
‧Aiight, in which case tell me more. 哎，既是如此，再告訴我多一點。
Aiight 可以係 all right 的簡寫。但視乎情况，亦可以純粹是一聲「哎」。
‧He CLUCKS his disapproval. 他咕噥地表達不同意。
Cluck 是發出短促而低沉的聲音，一般指雞的咯咯或咕咕聲。記得嗎，兒歌 Old MacDonald Had a Farm 的歌詞裏頭，包括許多動物的叫聲，其中雞鳴，就是 with a cluck cluck here and a cluck cluck there。
同樣表達不以為然，另有 TSK。
‧"Tsk," she reprimanded.「嘖」，她嚴厲地不以為然道。
對，tsk 是一個字，就像「嘖嘖」連聲中的嘖嘖，但英文的意思，既非指嘖嘖讚許，更不是嘖嘖稱奇，而是不同意之餘，且有惱怒之意。
‧He tsked and shook his head. 他搖頭，發出嘖嘖之聲。
‧The teacher tsk-tsked his chagrin at the decline of the liberal arts. 老師對人文學科沒落感懊惱，發出嘖嘖之聲。
另有 HARRUMPH，大聲清理喉嚨，a noisy clearing of the throat。
用作動詞：
"I'm actually not sure," he harrumphed. 「我其實不很清楚」，他半咳也似地說。
名詞的用法是：
‧He made a harrumph when he reached the top of the stairs. 到了樓梯頂，他（彷彿氣促地）大聲地清喉嚨。
用作形容詞一樣可以：
‧He made a harrumphing sound that he sometimes uses to clear his throat and his mind. 他來一個清理喉嚨的聲音，是他有時候同時用來清理思維的習慣動作。
當然還有 oops，表示一個不好、一個不小心；ouch 表達痛楚；uh huh 以示認可，等等。