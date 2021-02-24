英語裏的用法大同小異。以hand為例，在不同語境中代表不同的事物。常用句子有We are short of hands，即是指「我們人手短缺」，這裏的hand泛指manpower（人力資源）；又譬如give me a hand，並非指「給我一隻手」，而是以「別人的手」比喻為幫助，整句解作「請幫助我」。下回若想請別人幫忙可以問：Could you please give me a hand?

此外，synecdoche也會用於論述時事、政治等。例如特區政府圍封大廈強制檢測時，有市民反映未有足夠物資，因此the residents need more meals on wheels。這裏的wheel字面解作車輪，以車輪代替車子，在此語境中借指運送食物的車輛，所以這句的字面意思便是「居民需要更多運載食物的車輛」，即居民需要政府運來更多食物。

有些媒體報道美國政府的政策時會以The White House（白宮）為主語。眾所周知，白宮是美國政府的標誌性建築物，也是美國總統的官邸及辦公室，所以傳媒會以白宮代表美國政府。另一個例子是「增兵」，即need more boots on the ground。這裏的boots便是軍靴，用以借代軍人。

文︰葉劉淑儀

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