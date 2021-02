英語裏的用法大同小異。以hand為例,在不同語境中代表不同的事物。常用句子有We are short of hands,即是指「我們人手短缺」,這裏的hand泛指manpower(人力資源);又譬如give me a hand,並非指「給我一隻手」,而是以「別人的手」比喻為幫助,整句解作「請幫助我」。下回若想請別人幫忙可以問:Could you please give me a hand?

此外,synecdoche也會用於論述時事、政治等。例如特區政府圍封大廈強制檢測時,有市民反映未有足夠物資,因此the residents need more meals on wheels。這裏的wheel字面解作車輪,以車輪代替車子,在此語境中借指運送食物的車輛,所以這句的字面意思便是「居民需要更多運載食物的車輛」,即居民需要政府運來更多食物。

有些媒體報道美國政府的政策時會以The White House(白宮)為主語。眾所周知,白宮是美國政府的標誌性建築物,也是美國總統的官邸及辦公室,所以傳媒會以白宮代表美國政府。另一個例子是「增兵」,即need more boots on the ground。這裏的boots便是軍靴,用以借代軍人。

