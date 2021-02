答:Come to here或get to there不常見,因here或there前通常不加at、to、in。根據字典,它們皆為副詞(adverb),意思是in, at, to a place,已含at、to、in之義,故to here意思重複。嚴格說,in here意思也重複,儘管坊間有此說法。Come over here和come here基本相同,若硬要區分,come over here語氣稍強。譬如對小孩說come here好幾次,他都沒有什麼反應,這時或會催促他come over here。

■Have you got any questions about English usage?

Don't hesitate to send them to us!

譚景輝(english@mingpao.com)