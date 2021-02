名人教英文：Helluva 似地獄的？

‧That's a hell of a movie. 那是齣好看到不得了的電影。

‧That's a hell of a task. 那是樁艱巨無比的任務。

上面兩句話,一正一負,好像有點矛盾。但亦即說明,句子跟地獄本身無關,而是借用 hell 來描述人、事或物的一些絕對或極端的情况。

‧She has a hell of a talent. 她天才橫溢到不得了。

‧He has a hell of a nose. 他有一個大得出奇的鼻子。

這樣就比較清楚了吧,描述的情况孰好孰壞,還要視乎上文下理。

但問題來了,純粹一句 I had a hell of a time,卻可以「左右逢源」,既可解作歡樂時光,亦可以等於艱難苦况。

也即是說,使用時要斟酌前言後語。譬如說,先講明 it's a fun party,那是個好玩的派對,然後才說 we had a hell of a time,那就顯然是說好玩到不得了。另例:

‧We had a hell of a time. But we managed to finally sell the house. 經過好些麻煩艱辛,我們終於賣掉了房子。

A hell of a time 當中的 time,不淨指時光,亦包括行為,描述做一件事之際的情况:

‧I had a hell of a time finding my cell phone in the room. 我幾經辛苦方在房間裏找回手提電話。

話說回來,若真的有人沒頭沒腦就是一句 I had a hell of a time,也許對方故意言語曖昧,以讓聽者猜度意思是正是反,到底是說有過 an exciting time 興奮歡樂的經驗,還是 a dreary time 悶得枯燥乏味。

當然,與人溝通,還是清楚坦白道來比較好。若是享受過好時光,就直接說:I had a hell of a GOOD time。

若是個難捱的經歷,就說:I had a hell of a BAD time。

更直接了當的,是 I had a HELLISH time. 一個地獄式的不快經驗。

■文︰毛孟靜

電郵:claudiabowring@gmail.com