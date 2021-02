Ask & Learn 聞問切：電郵美副總統

答:

關於這個問題,網上有不少討論,包括美國國務院一份名為 Preparing Letters 的文件,答案都很一致。收件人若是 President、Vice President、Chairman、Secretary、Ambassador,前面應冠以 Mr. 或 Madam,對方職銜不可簡寫,即 Vice President 不可寫成 VP;若對方有學位,也不應寫上。另外,因副總統只有一個,也不必提及對方姓氏。正文前,寫上The Vice President,再加上地址;結束時用 Most Respectfully。順帶一提,面談時,要先稱對方 Mr. 或 Madam Vice President,隨後可用 Sir 或 Madam。

