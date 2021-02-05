Ask & Learn 聞問切：電郵美副總統

答：

關於這個問題，網上有不少討論，包括美國國務院一份名為 Preparing Letters 的文件，答案都很一致。收件人若是 President、Vice President、Chairman、Secretary、Ambassador，前面應冠以 Mr. 或 Madam，對方職銜不可簡寫，即 Vice President 不可寫成 VP；若對方有學位，也不應寫上。另外，因副總統只有一個，也不必提及對方姓氏。正文前，寫上The Vice President，再加上地址；結束時用 Most Respectfully。順帶一提，面談時，要先稱對方 Mr. 或 Madam Vice President，隨後可用 Sir 或 Madam。

̷̷ 譚景輝(english@mingpao.com) ̷

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