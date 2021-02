答:Neck of the woods 解作某一區,用法是前面加代名詞,像 my、your、her 等。My neck of the woods 就是我居住的那一區,his neck of the woods 是他居住的那一區。Woods 是森林,但這裏的 woods 泛指某地。語源衆說紛紜,最常提及來自英國,neck 是窄條狀土地,兩面傍水,貌似動物頸項,後借其形解作土地;亦有一說指來自美洲。居北美的阿爾岡昆族(Algonquian),其語言有naiack一字,發音好像neck,意思是角或角落,後來演變成今天的 neck of the woods。

