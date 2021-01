名人教英文：矛盾修辭法

除詞語外,很多詩歌、演講等也採用矛盾修辭法表達思想(oxymoronical expression)。譬如俗語 your greatest enemy is your greatest friend(你最好的朋友是你最大的敵人)。Enemy(敵人)和 friend(朋友)意思正好相反,目的是說明敵人只會找尋「你」的錯處,要預防落入他人手中,「你」必須謹慎,並改善弱點,變相推動「你」進步。

又譬如,1841年英國史學家湯瑪士.麥考萊(Thomas Babington Macaulay)在 Edinburgh Review 撰寫題為 Leigh Hunt 的文章,當中有一句:And it may be laid down as a universal rule that a government which attempts more than it ought will perform less(政府眼高手低,只會過猶不及,這已是普遍定律)。當中的 more 與 less 便形成強烈對比,意在表達政府往往不能拿出相應實力達成願景。

再譬如,常被西方世界引用的中文經典語錄《道德經》中提到,「欲先民,必以身後之」,翻譯成英文是 to lead the people, walk behind them。難道領導者不應是走在最前方,給予指示,肩負帶領團隊的責任嗎?原來這句意思是領導者應把自身利益放於民眾利益之後,先天下之憂而憂,後天下之樂而樂。

文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org 或 www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk