名人教英文：矛盾修辭法

除詞語外，很多詩歌、演講等也採用矛盾修辭法表達思想（oxymoronical expression）。譬如俗語 your greatest enemy is your greatest friend（你最好的朋友是你最大的敵人）。Enemy（敵人）和 friend（朋友）意思正好相反，目的是說明敵人只會找尋「你」的錯處，要預防落入他人手中，「你」必須謹慎，並改善弱點，變相推動「你」進步。

又譬如，1841年英國史學家湯瑪士．麥考萊（Thomas Babington Macaulay）在 Edinburgh Review 撰寫題為 Leigh Hunt 的文章，當中有一句：And it may be laid down as a universal rule that a government which attempts more than it ought will perform less（政府眼高手低，只會過猶不及，這已是普遍定律）。當中的 more 與 less 便形成強烈對比，意在表達政府往往不能拿出相應實力達成願景。

再譬如，常被西方世界引用的中文經典語錄《道德經》中提到，「欲先民，必以身後之」，翻譯成英文是 to lead the people, walk behind them。難道領導者不應是走在最前方，給予指示，肩負帶領團隊的責任嗎？原來這句意思是領導者應把自身利益放於民眾利益之後，先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。

文︰葉劉淑儀

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