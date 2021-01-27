名人教英文：矛盾修辭法

【明報專訊】本欄曾提及 oxymoron（矛盾修辭法），今期將詳細討論。Oxymoron 屬英語文學常用的一項修辭手法。簡單而言，oxymoron 是指使用兩個看似擁有 paradoxical（相反語義）的詞句描述更深層意義。例如，deafening silence（寂靜），是屬於常見的形容詞搭配名詞的組合，可於很多經典作品裏找到。在文豪莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》Romeo and Juliet 中，茱麗葉在陽台上與羅密歐分別時感嘆，Good night, good night! Parting is such sweet sorrow（晚安！晚安！離別是如此甜蜜的悲傷）。Sweet 表達浪漫、甜蜜，而 sorrow 則解作悲傷。故事發展到此處，茱麗葉已愛上羅密歐，這句話表示兩人雖然分離，心情卻是愉快的。
除詞語外，很多詩歌、演講等也採用矛盾修辭法表達思想（oxymoronical expression）。譬如俗語 your greatest enemy is your greatest friend（你最好的朋友是你最大的敵人）。Enemy（敵人）和 friend（朋友）意思正好相反，目的是說明敵人只會找尋「你」的錯處，要預防落入他人手中，「你」必須謹慎，並改善弱點，變相推動「你」進步。
又譬如，1841年英國史學家湯瑪士．麥考萊（Thomas Babington Macaulay）在 Edinburgh Review 撰寫題為 Leigh Hunt 的文章，當中有一句：And it may be laid down as a universal rule that a government which attempts more than it ought will perform less（政府眼高手低，只會過猶不及，這已是普遍定律）。當中的 more 與 less 便形成強烈對比，意在表達政府往往不能拿出相應實力達成願景。
再譬如，常被西方世界引用的中文經典語錄《道德經》中提到，「欲先民，必以身後之」，翻譯成英文是 to lead the people, walk behind them。難道領導者不應是走在最前方，給予指示，肩負帶領團隊的責任嗎？原來這句意思是領導者應把自身利益放於民眾利益之後，先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。
文︰葉劉淑儀
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